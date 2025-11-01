El superávit del comercio de la agroalimentación la UE crece un 19%

Publicado por Redacción Bruselas Creado: Actualizado:

El superávit del comercio agroalimentario de la Unión Europea (UE) aumentó un 19 % en julio frente a junio y alcanzó los 4.600 millones de euros en el séptimo mes de 2025, según los datos publicados este jueves por la Comisión Europea (CE).

La cifra del superávit es, no obstante, un 23 % inferior a la anotada en julio del año pasado.

Además, entre enero y julio, el superávit llegó a los 26.500 millones de euros, una reducción de 12.200 millones de euros con respecto al mismo periodo de 2024, principalmente por el incremento de los precios de las importaciones de la UE, en particular del cacao y el café.

El Ejecutivo comunitario indicó en un comunicado que las exportaciones agroalimentarias de los Veintisiete alcanzaron los 20.700 millones de euros el pasado julio, un 8 % más que en junio y «aproximadamente estable» si se realiza la comparación con el séptimo mes de 2024.

En los primeros siete meses del ejercicio en curso, las exportaciones llegaron a los 139.400 millones de euros, una subida de 2.700 millones (2 % más) frente al mismo periodo de 2024, en gran parte por precios más elevados. La CE señaló que el Reino Unido permaneció como el principal destino de las exportaciones de la UE, con un 23 % del total (32.400 millones de euros) entre enero y julio. Le siguieron Estados Unidos y Suiza, según la Comisión Europea.