Vacunas de emergencia para la ganadería

España ha enviado a la Comisión Europea (CE) un nuevo plan de vacunación de emergencia contra la dermatosis nodular contagiosa para poder vacunar a cerca de 456.000 bovinos de 2.849 explotaciones de una quincena de comarcas en Cataluña y tres comarcas aragonesas. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha informado de este nuevo plan, que se ha abordado este martes en el Comité de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria de España (Rasve). España quiere vacunar a 369.323 animales de 2.164 ganaderías catalanas y a 86.386 reses de 685 explotaciones aragonesas. Según Agricultura, hay vacunas suficientes para aplicar este nuevo plan gracias a las compras de emergencia por un valor de 660.000 euros que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros. El ministerio espera que la CE conteste «en las próximas horas o días», y confía en que lo haga en sentido favorable, según ha indicado en un encuentro informativo telemático el director general de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal, Emilio García. Esta zona nueva de vacunación (denominada ‘zona I’) está libre de focos actualmente y sirve para establecer un cinturón y perimetrar la ‘zona II’, que está afectada por algunos de los 18 focos o por las restricciones implementadas en la provincia de Gerona. Actualmente, en esa zona afectada hay 2.003 explotaciones y 152.000 reses susceptibles de vacunación. El plan enviado a Bruselas recoge, además, una zona de perivacunación sometida a «vigilancia extrema pero sin restricciones». García ha valorado la coordinación entre la Generalitat catalana y el Gobierno central y cree que los técnicos «le han cogido el paso a la enfermedad en un tiempo relativamente bueno». En cuanto a la suspensión de ferias y muestras ganaderas, aplicadas ya por algunas autonomías, Agricultura lo ve «razonable» siempre que se ajuste a la normativa europea vigente porque, además, esas cancelaciones tienen un «efecto de mentalización a los ganaderos». España también mantendrá informados a sus socios comerciales sobre la gestión y avances en la lucha contra esta enfermedad para «ver si a medio plazo» consiguen reabrirse aceptando la regionalización del problema.

Por su parte, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha pedido mantener al margen del debate político los casos de dermatosis nodular contagiosa, que está afectando a España, y aboga por la «máxima prudencia» por esta situación que afecta al ganado bovino. En concreto, Planas, que ha acudido este jueves a la Comisión de Agricultura del Congreso para informar sobre diferentes asuntos relacionados con su departamento, ha recordado que las medidas en materia de sanidad animal y vegetal dependen de las comunidades autónomas. «Debemos mantener este asunto al margen del debate político, porque tenemos excelentes veterinarios e ingenieros agrónomos que hacen una tarea magnífica de coordinación», ha reiterado el ministro en su comparecencia. En este contexto, Planas ha lamentado haber oído términos como «improvisación y no preparación». «No estoy de acuerdo, y no lo digo por la Administración General de Estado o por el Gobierno, sino por el de las comunidades autónomas y, particularmente, la Generalitat de Cataluña, que ha actuado de la forma correcta. Aquí estamos todos interesados, sin reservas, porque no hay colores políticos», ha recalcado. El ministro ha subrayado que «no ha habido ninguna negligencia» en el control sanitario por parte de la Generalitat de Cataluña ni por parte del Gobierno en esta situación «excepcional». «Todas las medidas que se están adoptando en materia de sanidad animal son medidas absolutamente pensadas y calibradas para jugar con este elemento necesario sobre la continuidad económica de producción y la seguridad alimentaria», ha recalcado. De esta forma, el titular del ramo ha recordado que ha sido el Gobierno el que ha conseguido las vacunas para que Cataluña pudiera aplicarlas.