Alianza europea para desarrollar pesticidas verdes contra las plagas

España, Italia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Suiza se han implicado en un ambicioso proyecto para desarrollar pesticidas verdes que sustituyan a los productos químicos sintéticos tóxicos contra plagas y patógenos que amenazan cultivos clave para la seguridad alimentaria, empleando residuos biológicos como posos de café usados y biomasa forestal y acuática. El proyecto, denominado CropSafe y financiado con fondos europeos, se ha iniciado recientemente bajo la coordinación del Grupo de Investigación de Fitopatología de la Universidad de Alicante (UA), uno de los departamentos científicos con mayor relevancia internacional en este ámbito.

El reto de CropSafe es obtener materiales bioactivos con una baja huella de carbono procedentes de biomasa para su aplicación en la lucha contra las plagas en la agricultura con la misma efectividad que los de síntesis química, una línea de trabajo novedosa en España pero que se enmarca dentro las estrategias de sostenibilidad y de economía circular impulsadas por la UE, cuyo marco legal está restringiendo o retirando los plaguicidas nocivos del mercado.

El potencial de la biomasa

La biomasa posee gran valor, aunque en la actualidad la desperdiciamos en gran medida. Los compuestos o restos derivados de procesos industriales o de la propia actividad agrícola tienen potencial para ser usados como biopesticidas, algunos directamente y otros a través de formulaciones (combinados con otros componentes), han destacado ambos investigadores en una entrevista con Efe. El equipo CropSafe ha identificado tres cultivos clave para nuestra alimentación amenazados por plagas y enfermedades: la patata, el tomate y el plátano. Los dos primeros están afectados por los nematodos, unos parásitos microscópicos con una forma similar a la de la lombriz que atacan sobre todo a las raíces. En el caso del cultivo de tomate, los nematodos están reduciendo las cosechas en hasta un 65 %. Mientras, la plaga del picudo negro y el hongo Fusarium oxysporum causan una pandemia global en las plataneras. El hongo, que asfixia las plantas, y para el que no existe cura, amenaza con eliminar la platanera de todo el mundo. El Grupo de Investigación de Fitopatología de la Universidad de Alicante (UA) lidera un proyecto en el que participan también Italia, Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Bélgica y Suiza para desarrollar pesticidas verdes a partir de residuos biológicos, como algas marinas, posos de café usado y pulpas de papel, en la lucha contra plagas en cultivos clave para nuestra alimentación. Tres biorrefinerías ubicadas en Noruega y Dinamarca aportan subproductos derivados de la obtención de la pulpa de papel, algas marinas y posos de café usados al proyecto. Dentro del proyecto se contempla también utilizar microorganismos antagónicos a esos patógenos, lo que se conoce como agentes de control biológico. Así, en el laboratorio del Grupo de Investigación de Fitopatología de la UA se trabaja con un hongo nematófago para que, en contacto con la biomasa, crezca y produzca sustancias (metabolitos) que puedan emplearse directamente en los cultivos contra las plagas.