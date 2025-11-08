León aprovecha el Plan Renove con 135 nuevas máquinas para el campo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

León ha aprovechado el Plan Renove de maquinaria agrícola con 135 nuevas máquinas para el campo. Castilla y León se mantiene en 2025 como la comunidad autónoma que más ha aprovechado el plan, con 903 equipos subvencionados y 5,43 millones recibidos, según los datos provisionales del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa). La autonomía mantiene así su liderazgo de 2024, cuando recibió 5,68 millones para más de 900 máquinas, consolidando su posición como referente en modernización agraria, a tenor de las estadísticas.

El Plan Renove, que busca fomentar una agricultura más sostenible, eficiente y segura, ha destinado más de 18 millones entre 2024 (9,55) y 2025 (9,38) en toda España.

Castilla y León ha concentrado más del 20% de las ayudas nacionales, con una distribución territorial que refleja el dinamismo del sector en todas sus provincias. La convocatoria del Plan Renove 2025 se cerró con 755 beneficiarios adheridos más que el año pasado (de 1.874 a 2.629) y un 45% más de solicitudes presentadas (de 1.453 a 2.104).

Por provincias

En el desglose provincial, Burgos se mantiene como la provincia con mayor volumen de inversión, con 205 máquinas subvencionadas en 2025 y una ayuda cercana a los 1,3 millones, aunque con una ligera caída respecto al año anterior. Le siguen Valladolid, con 125 equipos y 745.000 euros, y León, que ha incrementado su número de máquinas hasta las 135, con una ayuda total de 810.000 euros. Palencia y Salamanca también han registrado aumentos, con 100 y 90 máquinas respectivamente, mientras que Ávila, Segovia y Soria presentan cifras estables. Zamora, por su parte, ha experimentado un descenso significativo, pasando de 85 a 71 equipos subvencionados y reduciendo su ayuda en más de 80.000 euros.

Los tipos de maquinaria más demandados en Castilla y León incluyen sembradoras por siembra directa, pulverizadores hidráulicos, tractores de doble tracción, abonadoras de proyección y trituradoras de residuos de cosecha y poda.

Además, la Comunidad destaca en la incorporación de tecnologías de agricultura de precisión como los sistemas de autoguiado (248), los sistemas de adaptación de máquinas para trabajo variable (4) y los kits ISOBUS para tractores y aperos más antiguos (14).

En el conjunto de España el Plan RENOVE ha beneficiado a más de 4.500 agricultores y ganaderos en los dos últimos años.

En 2025, tras Castilla y León, las comunidades que más ayudas han recibido son Aragón (2,03 millones y 353 máquinas), Cataluña (684.936 euros y 104 máquinas), Extremadura (316.124 euros y 65 máquinas) y Castilla-La Mancha (325.259 euros y 51 máquinas).

En el extremo opuesto, comunidades como Asturias, Cantabria y Murcia apenas superan las cinco unidades subvencionadas.

El Plan Renove 2025 mantiene las líneas de apoyo diferenciadas para sembradoras de siembra directa y resto de maquinaria con el objetivo de reducir emisiones, mejorar la fertilidad del suelo y prevenir su erosión.

Además, apoya la renovación de equipos que mejoran la eficiencia en el uso de purines, fitosanitarios y cubiertas vegetales. Se contribuye así a los objetivos medioambientales de la (Política Agraria Común) y a la rentabilidad de las explotaciones