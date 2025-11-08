El plan de fotovoltaicas para regantes alcanzará las 92.300 hectáreas

Publicado por Redacción Palencia Creado: Actualizado:

El plan de la Junta de Castilla y León para desarrollar instalaciones fotovoltaicas en comunidades de regantes y lograr una gestión eficiente del agua que reduzca los costes de producción de las explotaciones agrarias llegará a 92.300 hectáreas este año, un 50 % más de lo previsto inicialmente. Este plan de la Junta para impulsar la eficiencia energética en las comunidades de regantes contempla 63,2 millones de inversión, tal y como ha precisado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral antes de firmar, en Astudillo, un convenio con la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga en esta línea. El plan, como ha indicado la consejera, supondrá el desarrollo de instalaciones fotovoltaicas para el riego sostenible de 92.300 hectáreas, casi un 50% más de lo comprometido inicialmente (60.000 ha), con las obras de 55.100 hectáreas ya iniciadas o finalizadas. A este programa se une desde este martes la Comunidad de Regantes del Canal del Pisuerga después de que la consejera y el presidente de la entidad, Alberto Nebreda, hayan suscrito en un convenio para invertir 5,4 millones en la ejecución de una planta fotovoltaica para suministrar energía al sistema de riego de 12.000 hectáreas. Este proyecto permitirá que los 4.000 propietarios que integran la comunidad puedan regar sus parcelas de una forma sostenible y más eficiente.