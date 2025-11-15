La ganadería como clave para los ecosistemas y la prevención del fuego

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La ganadería extensiva constituye un «modelo de futuro» indispensable para la conservación de ecosistemas y la prevención de incendios forestales, expusieron asistentes a una jornada organizada por la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León (Avetcyl), en el Paraninfo Félix Gordón Ordás de la Universidad de León (ULe). La jornada estuvo dedicada a la reflexión y análisis en torno a la ganadería extensiva, contemplada desde la triple perspectiva del factor animal, el impacto ambiental y los retos tecnológicos.

En lo referido al factor animal, el veterinario Carlos Gonzalo Abascal destacó que la ganadería extensiva «constituye un sistema de producción basado en el aprovechamiento de los recursos naturales, con una estrecha relación entre el ganadero y su entorno, muy alejado de los sistemas empleados en las explotaciones intensivas». A continuación, Fernando de la Fuente subrayó el valor zootécnico y cultural de las razas autóctonas, «auténtico patrimonio genético y productivo de la región, cuya conservación resulta imprescindible para mantener la biodiversidad ganadera y los productos tradicionales de calidad».

Por su parte, el ganadero Benedicto González aportó la visión práctica del sector, poniendo en evidencia las dificultades actuales de la ganadería extensiva, especialmente en lo que se refiere a los costes de producción, relevo generacional y valorización económica del trabajo del ganadero, pero también su «papel insustituible en el mantenimiento del paisaje y en la fijación de población».

La segunda parte de la jornada se centró en el impacto ambiental de la ganadería extensiva, en un momento en el que el abandono del medio rural y la pérdida de los rebaños tradicionales en pastoreo han favorecido la acumulación de biomasa vegetal, con el consiguiente incremento significativo del riesgo de incendios forestales de gran magnitud. Al respecto, el profesor Estanislao de Luis Calabuig defendió la valorización de las masas forestales y montes abandonados como activos ecológicos en el secuestro de carbono y la eliminación de biomasa mediante aprovechamiento sostenible de la ganadería extensiva. Calabuig se centró de acuerdo con Javier Giráldez García, que propuso que los programas de prevención de incendios incorporen incentivos específicos dirigidos a las explotaciones extensivas.

Nuevos horizontes

En la tercera parte, se abordaron los nuevos horizontes de la digitalización y la innovación tecnológica que está transformando las explotaciones extensivas, al facilitar el acceso a datos en tiempo real y el seguimiento remoto del ganado y de los recursos. Un apartado en el se resaltó cómo la tecnología permite una mejor toma de decisiones, lo que redunda en una gestión más eficiente, sostenible y adaptada al entorno.

Como complemento a estas intervenciones, la profesora de robótica Lidia Sánchez González ha presentado los avances en robótica aplicada a entornos rurales, y ha señalado que la integración de sistemas autónomos y de análisis de datos pueden «aumentar la eficiencia y la sostenibilidad de la ganadería extensiva sin perder su carácter tradicional y territorial».

La jornada finalizó con la participación de Carlos del Cubillo, de la empresa Digitanimal, que expuso experiencias de éxito en la implantación de herramientas de trazabilidad y monitorización en explotaciones extensivas.