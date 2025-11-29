El vacuno de carne vuelve a la normalidad en la Lonja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Lonja de León ha destacado este miércoles que después de varias semanas de incertidumbre en las cotizaciones del vacuno de carne, el clima de preocupación sanitaria empieza a remitir puesto que se cumple ya un mes sin casos de animales contagiados de dermatosis nodular y la vacunación está también muy avanzada en la zona afectada de Cataluña como en los territorios limítrofes no afectados. Por otra parte, en la sesión de la Lonja celebra este miércoles se ha registrado una subida tanto en el ganado de vida como en el de carne debido a la poca oferta y a un incremento de la demanda que coincide con la época navideña. En el sector de los cereales, ligera bajada tanto para el trigo como para la cebada, «aunque habrá que estar pues atentos a cómo evoluciona el mercado este último mes del año en el cual es previsible un aumento de la oferta", ha apuntado el mercado agropecuario leonés. En el resto de los sectores se ha impuesto la estabilidad y se han repetido todas las cotizaciones.