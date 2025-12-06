España y Marruecos acuerdan reforzar la cooperación agrícola

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

España y Marruecos firmaron esta semana dos memorandos de cooperación, uno agrícola y otro pesquero, centrados en la innovación, la gestión del agua, el apoyo al medio rural y la lucha contra la pesca ilegal, según anunció el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. El ministro participço en la inauguración del encuentro empresarial España-Marruecos, celebrado en la sede de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y enmarcado en la XIII Reunión de Alto Nivel entre los dos países. En el acto, Planas puso en valor el acuerdo euromediterráneo de asociación entre la UE y los países ribereños, que constituye el marco jurídico central de la relación hispano-marroquí y que ha permitido consolidar el diálogo político y la apertura comercial, según su intervención.

Además, destacó «el fuerte crecimiento del comercio con Marruecos", ya que las exportaciones agroalimentarias españolas hacia ese destino se han duplicado desde 2020, hasta alcanzar los 1.223 millones de euros, en una balanza que todavía es favorable al país vecino. Según Planas, «este crecimiento no sería posible sin el esfuerzo del tejido empresarial y los avances en materia sanitaria y fitosanitaria». El ministro recordó que ambos países comparten desafíos como la escasez de agua y la necesidad de impulsar una producción más sostenible.