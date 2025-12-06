La agricultura se coloca líder en la caída del paro del mes de noviembre

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La agricultura ha sido el sector donde más ha bajado el paro en noviembre pasado, en concreto el 1,74 % respecto a octubre, con un total de 75.318 desempleados. En comparación con noviembre de 2024, la caída del desempleo ha sido del 12%, con 10.294 parados menos.

Todos los sectores han registrado menores tasas mensuales de paro, aunque el mayor índice ha correspondido a la agricultura, según los datos del Ministerio.

Entre los extranjeros, el desempleo ha bajado el 0,93% mensual y el 11,64% anual, situándose en 16.644 personas, de las que 10.380 procedían de fuera de la Unión Europea y las otras 6.264 eran de países comunitarios.

Por comunidades autónomas, Andalucía ha concentrado el mayor número de parados en la agricultura (30.837), seguida de la Comunidad Valenciana (7.067), Extremadura (4.852), Castilla-La Mancha (4.817) y Cataluña (4.773). Andalucía también ha sido la región donde más ha bajado el número de desempleados, 1.214 menos que en octubre.

La agricultura ha registrado 152.240 contratos en noviembre, lo que supone un aumento del 0,589 % respecto a octubre y una caída del 16,58 % en comparación con el mismo mes de 2024. De esos contratos, 77.390 han sido temporales y 74.850 indefinidos.

Afiliación a la Seguridad Social

La afiliación media en noviembre en el Sistema Especial Agrario (SEA) se fijó en 643.921 trabajadores, lo que representa un incremento del 1,59% frente a octubre y un retroceso del 2,78% frente al mismo mes del año anterior, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones publicados este martes. El Régimen General de la Seguridad Social, que sumó una afiliación de 18,3 millones de personas, registró un 2,71% más en su tasa anual y un leve descenso del 0,08% en su tasa mensual; en total, la afiliación a la Seguridad Social en España alcanzó 21,8 millones de personas, con un retroceso mensual del 0,07% y un repunte interanual del 2,45%. Dentro del Régimen General, el segmento de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca ha sido el segundo que más ha crecido en afiliados en los últimos doce meses, (+5,7%), hasta 88.630 personas, solo superado por el del transporte. El secto primario registró dentro del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta) una afiliación de 253.827 trabajadores, lo que supone una variación leve negativa, tanto interanual (-0,62%) como mensual (-0,06 %).