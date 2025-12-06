CyL recupera variedades minoritarias para «mirar al futuro» de los vinos

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Castilla y León trabaja, a través de sus instituciones, viticultores, bodegas y denominaciones de origen, en la recuperación de variedades minoritarias autóctonas de vid con el objetivo de reivindicar su «legado cultural» y «mirar al futuro» del sector con vinos «diversos, diferentes y únicos en el mundo». «Ese punto de diferenciación es lo que importa muchas veces en cuanto a calidad de los vinos en un mercado tan globalizado», ha destacado el responsable de bodega de la Estación Enológica de Castilla y León, Alberto Martín Baz, desde este centro ubicado en Rueda (Valladolid) y dependiente del Itacyl, el cual comenzó en 2002 un proceso de recuperación e identificación de las variedades «singulares» distribuidas por toda la Comunidad.

En la actualidad, esta institución, que tiene sus cultivos experimentales en la Finca Zamadueñas, trabaja con 17 variedades, de las cuales la mayoría están catalogadas y autorizadas por la Junta de Castilla y León, el Mapa y la UE, tras un «proceso muy largo y complicado» de estudio. Éste se inicia con prospecciones en campo después de tener conocimiento o haber recibido un aviso de la existencia de una posible variedad, y, para continuar, requiere verificar que realmente se está ante una variedad «distinta, estable y homogénea».

En viñedos de casi todas las denominaciones de origen de Castilla y León se han encontrado estas variedades minoritarias, «prácticamente extinguidas», ha explicado Martín Baz, para detallar que una vez autorizada ésta, tienen que ser los consejos reguladores los que decidan si hacen un cambio en sus pliegos de condiciones para amparar los productos elaborados con estas variedades.

Zonas «un poco más abandonadas», donde el viñedo «no se ha desarrollado tanto y con un manejo más tradicional», ofrecen «mucha diferenciación», como es el caso de Arribes del Duero, cuya DO ya respalda las variedades tintas Bruñal, Bastardillo Chico (Merenzao), Gajo Arroba, Mandón o Tinto Jeromo, así como la blanca Puesta en Cruz y la rosa Tijonera.