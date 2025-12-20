Asaja alerta sobre la ausencia de rentabilidad y el abandono del campo

El presidente del sindicato en Castilla y León denuncia que los altos costes absorben la buena cosecha: «trabajar para no ganar dinero es absurdo» El presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, en Palencia.lucía burón cabrero

El presidente de Asaja en Castilla y León, Donaciano Dujo, trazó un balance anual del sector agroganadero «lleno de contradicciones» con una cosecha histórica de 8,4 millones de toneladas de cereal con rendimientos medios de 5.000 kilos por hectárea, pero «sin rentabilidad alguna», explicó. «La cuerda aguanta hasta que se rompe, y se va a romper este verano», advirtió Dujo en el acto celebrado esta semana en las nuevas oficinas de Asaja Palencia.

Pese a la cosecha récord –Castilla y León aportó el 40 por ciento del cereal nacional–, Dujo aseguró que los costes de producción superan los 1.000 euros por hectárea, según un informe de la Universidad de Valladolid encargado por la Consejería de Agricultura. Con precios bajos en las lonjas, «no queda ni la paz; trabajar para no ganar dinero es absurdo». Dujo comparó la situación con competidores globales como Estados Unidos, donde fertilizantes y gasóleo cuestan la mitad. «Así es imposible ser agricultor de cereal, sea secano o regadío», sentenció y alertó que sin precios al alza, muchos no sembrarán para perder dinero.

Sector ganadero

En ganadería, el año registró «precios dignos» –el lechazo alcanza 100 euros al ganadero en Navidad, «justo y no caro»–, pero reina la incertidumbre por enfermedades como gripe aviar, encefalopatía hemorrágica, dermatosis o peste porcina africana. Dujo transmitió confianza: «Nuestras explotaciones son las más profesionales del mundo y garantizan alimentos con todas las sanitarias». Instó a consumir productos regionales estas fiestas.

Asimismo, criticó duramente la superpoblación de fauna salvaje, responsable de transmitir enfermedades y causar 12.000 accidentes anuales. «En Castilla y León faltan personas y sobran animales silvestres». Recordó su declaración de 2019 en la que exigió «reducir el 50 por ciento de la población cinegética», ignorada entonces por administraciones y ecologistas, pero ahora asumida ante la peste porcina en jabalíes.

Dujo denunció los incendios del verano 2025 como «dramáticos», con alrededor de 140.000 hectáreas quemadas, especialmente en León, Zamora, Salamanca, Ávila y el norte de Palencia y dijo solidarizarse con víctimas y afectados, alabando las ayudas conseguidas, pero advirtió. «No será el último año; hay 5 millones de hectáreas abandonadas y sucias». Acusó a guardas ambientales de priorizar multas sobre limpieza y exigió escuchar a los habitantes rurales frente a «ecologistas de salón y políticos demagogos».

Europa

Sobre Europa, criticó la propuesta de PAC 2028-2034: reducción del 22 por ciento del presupuesto (de 387.000 a 297.000 millones) y eliminaron del pilar de desarrollo rural y pagos degresivos que penalizan explotaciones profesionales grandes, como las de Castilla y León. «Están desmantelando la agricultura europea, vendiendo el sector a terceros países con acuerdos como Mercosur, sin reciprocidad en estándares». Rechazó «la hipocresía» de normas estrictas internas que permiten importar productos sin garantías. «Lo que no se puede producir aquí, no se puede consumir».

Dujo concluyó exigiendo bajar costes, elevar precios, simplificar burocracia y defender la soberanía alimentaria. «Estamos hartos de normas de funcionarios y políticos que buscan voto fácil».