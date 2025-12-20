Ayudas provinciales a agricultores para analizar suelos y fertilizantes

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La Diputación de León aprobó esta semana la convocatoria y bases para la concesión, por un importe total de 58.261,50 euros, de ayudas en especie a agricultores de la provincia mediante la prestación de un servicio gratuito de análisis químico de suelos y fertilizantes y para la determinación de nematodos en los cultivos de patata, remolacha y vid.

La finalidad de esta convocatoria, impulsada por el área de Desarrollo Rural de la institución provincial, es poner a disposición de los agricultores una herramienta necesaria para el mantenimiento sostenible de la actividad agraria y que busca contribuir a la mejora de las producciones y de las condiciones medioambientales de la provincia.

Los destinatarios

Esta ayuda está dirigida a agricultores que estén trabajando en activo, así como cooperativas o sociedades relacionadas con el ámbito agrario cuya actividad principal sea la elaboración, manipulación, transformación o comercialización de productos agrarios, además de consejos reguladores, denominaciones de origen o indicaciones geográficas protegidas.

El número máximo de muestras que puede presentar cada solicitante se ha fijado en cuatro para el análisis de suelos y fertilizantes y dos para la determinación de nematodos, según las condiciones de la instituación provincial.

En todo caso, se ha establecido como tope 1.100 análisis de muestras de tierra y 200 determinaciones de nematodos con el objetivo de ceñirse a la cantidad recogida en el contrato formalizado por la Diputación de León, de 58.261,50 euros para 2026.

El plazo para la presentación de solicitudes de cara a obtener las ayudas arrancará el próximo 1 de enero y se prolongará hasta el 30 de diciembre del 2026: los trámites podrán realizarse por vía electrónica en la sede online de la Diputación de León, en el apartado «desarrollo rural y medio ambiente», accediendo a «ayudas y subvenciones».

Por su parte, las muestras de tierra que se deseen analizar deben depositarse en el servicio de Desarrollo Rural y Medio Ambiente ubicado en el Complejo de San Cayetano.