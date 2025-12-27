Impacto de los pesticidas en el declive de las abejas silvestres en cultivos

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Un estudio internacional realizado por más de cuarenta instituciones ha constatado que los pesticidas tienen tanto impacto como la pérdida de hábitats naturales en el declive global de las abejas silvestres en los cultivos, ha informado este martes la Universidad de Oviedo, participante en la investigación. En el trabajo han estado coordinados 63 investigadores de 43 instituciones que han aportado datos de 681 campos de cultivo de tres continentes, donde se analizaron las comunidades de abejas polinizadoras del cultivo, así como la cantidad y el tipo de pesticidas utilizados y las características ecológicas del paisaje circundante.

El estudio ha analizado el declive de las abejas silvestres en relación con dos factores vinculados a la agricultura intensiva: la pérdida de hábitats naturales por la expansión de cultivos y el uso de pesticidas para aumentar la producción.

Los hallazgos, publicados en la revista «Nature Ecology and Evolution», ponen de manifiesto que conservar y restaurar hábitats resulta insuficiente para paliar el declive global de las abejas, si no se reduce el impacto de los plaguicidas. Los investigadores han comprobado que el incremento del uso de pesticidas reduce el tamaño de las comunidades de abejas (menos individuos), empobrece su diversidad y las hace más homogéneas (especies más parecidas entre sí).