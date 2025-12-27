Lanzan el emprendimiento de la mujer con los GAL

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León reactivará en 2026 la Red de Puntos de Apoyo a la Mujer Emprendedora (PAME) con el objetivo de fortalecer el emprendimiento femenino en el medio rural, apoyándose en la experiencia de los 44 Grupos de Acción Local (GAL) y las tres redes de desarrollo rural de la Comunidad. Así lo ha anunciado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una reunión con representantes de PRINCAL, Rural Red y HUEBRA.

La consejera ha explicado que esta iniciativa dará continuidad a la red creada entre 2021 y 2023 en el marco de la Estrategia de Emprendimiento de la Mujer Rural, que cerró su primera fase con más de 2.500 mujeres formadas y 1.000 emprendedoras asesoradas. Según ha señalado, el conocimiento del territorio y la experiencia de los GAL convierten a estos grupos en «el instrumento idóneo» para acompañar el desarrollo empresarial femenino en el medio rural.

La nueva etapa de la Red PAME prevé mantener y ampliar las actuaciones desarrolladas hasta ahora, con lo que se centran los esfuerzos en el apoyo a las mujeres que apuestan por emprender o consolidar su actividad, especialmente en sectores vinculados al ámbito agroalimentario.

Para ello, la Junta financiará el relanzamiento del programa a través de ayudas específicas a los GAL y a las redes de desarrollo rural, que permitirán impulsar acciones formativas y talleres, asesoramiento individualizado y apoyo en la búsqueda de financiación. También se promoverán jornadas presenciales y telemáticas dirigidas a los técnicos encargados de prestar estos servicios, junto con acciones de difusión para dar a conocer la Red PAME y divulgar experiencias de éxito. González Corral ha subrayado que esta medida «refuerza el compromiso de la Junta con el emprendimiento femenino en el medio rural» y complementa las políticas de relevo generacional y fijación de población impulsadas durante la legislatura.

En la reunión se analizó además el cierre del Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuya ejecución total ha supuesto una inversión de 144,2 millones de euros procedentes de fondos Leader para financiar 5.590 proyectos empresariales, con la creación de 2.609 empleos directos y el mantenimiento de 16.315 puestos de trabajo.

De cara al actual periodo del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, el programa Leader cuenta con una dotación inicial de 100 millones de euros. Hasta la fecha, los 44 grupos de acción local han recibido más de 1.100 solicitudes de nuevos proyectos.

Por último, la consejera ha anunciado que en 2026 se celebrará la segunda edición de los Premios Leader Castilla y León, de carácter bienal, con el objetivo de reconocer iniciativas financiadas con fondos europeos que hayan contribuido de manera significativa al desarrollo rural de la Comunidad.