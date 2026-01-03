El lechazo como artesanía gastronómica

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

En Navidad, los encuentros y las reuniones en torno a una mesa copan las fechas más señaladas, donde muchas de ellas giran en torno a un producto de calidad, artesano y de clara procedencia castellana y leonesa. El lechazo IGP se convierte en el indiscutible protagonista, ya que se trata de un producto que «identifica la gente» y que cuenta con «valor y reconocimiento».

Así lo afirma la directora técnica de la IGP Lechazo de Castilla y León, Beatriz Sánchez, quien señala que en la campaña de Navidad hay una mayor demanda, pero igual que ocurre con muchos otros productos, pero la cuestión radica en que «no hay todo las unidades que uno quisiera», por lo que eso produce que el precio suba. Un ascenso que va en línea con el «reconocimiento de un producto artesanal que existe gracias a ganaderías que benefician al medio ambiente y al medio rural de Castilla y León». «Estamos hablando de un producto que lo tiene todo», asegura.

No se trata de un producto que «inunde el mercado», aunque reconoce que este año viene la paridera un poco retrasada y es posible que haya lechazos de cara al mes de enero. Pese a ello, señala que los precios se estipularán en los estándares de las pasadas navidades o ligeramente superiores, sin destacar grandes variaciones.

Entre sus explicaciones se cuelan los balidos de las 700 ovejas madres y sus más de 150 lechazos con los que cuenta José Luis Fraile, en su explotación ubicada en Cubillo de Ojeda, en el norte de Palencia, al ser una de las 720 ganaderías por la Comunidad que están amparadas bajo la marca de calidad y garantía.

Unos lechazos que están alimentados exclusivamente con leche materna, aspecto que recoge la normativa del pliego de condiciones, que incluye un peso determinado, que no puede superar los siete kilos en el caso que no llevan cabeza ni asadura; presentar un engrasamiento de los riñones de, al menos, un 50 por ciento; deben presentar un color rosa pálido o blanco anacarado y ser gorditos. Es decir, características de un «lechazo perfecto», subraya.

Pese a que cada año hay un bajada continua en el número de explotaciones, lo que se deriva del problema existente con el relevo generacional, la previsión de cara al cierre de 2025 es aumentar ligeramente el número de lechazos sacrificados, el cual se cifró en los 275.000 en 2023 y en 284.000 en 2024.

Fraile, que también es el presidente de la IGP Lechazo de Castilla y León, habló a cerca de las típicas conversaciones y la alarma que se genera en los mercados sobre la subida del precio de este manjar de la Comunidad, quien subrayó que es necesario asociarlo con un producto amparado bajo una marca y sello de calidad y que pertenece a razas autóctonas.