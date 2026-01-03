Los pastizales que cubren medio planeta y sus pastores festejan su año

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

2026 es el Año Internacional de los Pastizales y los Pastores, así declarado por Naciones Unidas para concienciar sobre su importancia, fomentar las inversiones sostenibles y restaurar sus ecosistemas, así como para ayudar a garantizar el acceso de los pastores a la tierra y a los recursos naturales. La mitad de la superficie de la Tierra está cubierta por pastizales, unos biomas —áreas que comparten una misma vegetación, fauna y clima— determinantes para la producción de alimentos, el almacenamiento de carbono y la mitigación del cambio climático. Los servicios de sanidad animal, las cadenas de valor equitativas, la movilidad de los pastores y su gobernanza inclusiva son otros focos en los que pondrá la atención la FAO, agencia de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura encargada de la gestión y programación de este Año Internacional.

¿Qué son los pastizales?

Los pastizales son biomas de transición entre los bosques y los desiertos, caracterizados por sus abundantes hierbas y pastos y por la escasez de árboles. Se encuentran en ecosistemas como praderas, sabanas, matorrales, desiertos, humedales o zonas montañosas.

¿Dónde hay pastizales?

Los pastizales cubren en torno a la mitad de la superficie del planeta, según la FAO. Las estepas de Asia Central, la sabana africana, los Alpes, los Pirineos o los Andes en Sudamérica, la Pampa argentina y las Grandes Llanuras de Estados Unidos son ejemplos de estos paisajes.

¿Por qué son importantes?

Conservan una fauna y flora únicas y dan servicios como almacenamiento de carbono y regulación del agua. Representan el 30% de las reservas mundiales de carbono orgánico del suelo, aunque cerca de la mitad de los pastizales están degradados. Son claves en la producción sostenible de alimentos, la preservación de los ecosistemas, la mitigación y adaptación al cambio climático y la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

¿Qué función cumplen?

Los pastores que gestionan sus rebaños en los pastizales están presentes en el 75% los países del mundo y trabajan al menos en el 25% de sus tierras. Se ocupan de unos 1.000 millones de animales, tanto ganado ovino, bovino y caprino como camélidos, yaks, caballos, renos o búfalos. Con su labor, contribuyen a la seguridad alimentaria y preservan los ecosistemas, el patrimonio cultural y los conocimientos locales e indígenas.

¿Qué amenazas sufren?

Los pastizales están sometidos a una presión cada vez mayor debido a las sequías, las inundaciones, la degradación de las tierras, las enfermedades animales y los usos competitivos de la tierra. Esto limita la movilidad de los pastores y amenaza su modo de vida.

Con la declaración de este año, Naciones Unidas, a través de la FAO, pretende fortalecer estos ecosistemas y a las personas que los sustentan, promover las inversiones responsables, fomentar un diálogo inclusivo y alentar una movilización colaborativa para mejorar los medios de vida de los pastores y la gestión sostenible de los pastizales. El director general de la FAO, Qu Dongyu, ha llamado a «escuchar y empoderar a las mujeres, los jóvenes y las organizaciones de pastores para que participen en las decisiones que afectan a sus tierras y medios de vida».