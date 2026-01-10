La Junta impulsa con 6 M€ la acuicultura de interior

Publicado por ICAL León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León resolvió este viernes la convocatoria de ayudas destinadas a impulsar las inversiones en empresas de acuicultura y de transformación y comercialización de sus productos, con una dotación de casi seis millones de euros que permitirá a siete empresas movilizar una decena de proyectos de inversión por cerca de 11,8 millones de euros. Estas ayudas, integradas dentro del Plan Estratégico de la Industria Agroalimentaria de Castilla y León 2024-2028.

La convocatoria, que atendió a todas las empresas que solicitaron la ayuda y cumplían con los requisitos, se articula en dos líneas diferentes. Por un lado, se encuentra la destinada a las ayudas a la inversión en la producción de acuicultura que concedió 2,25 millones para financiar tres proyectos pertenecientes por un montante global de 3,76 millones. Por otro, la línea de ayudas a la comercialización y transformación de productos concedió 3,72 millones a siete proyectos valorados en algo más de 8 millones de euros. a (-28 ºC).