El campo agradece el temporal de frío

El frío está teniendo, en general, consecuencias «muy positivas» para el sector primario.efe

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

En el campo, estas bajas temperaturas son bien recibidas por los agricultores y ganaderos de la práctica totalidad de territorios y sectores.

Desde Coag, el secretario de Organización en Andalucía y secretario provincial de Málaga, Antonio Rodríguez, ha asegurado que este temporal marcado por el frío está teniendo, en general, consecuencias «muy positivas» para el sector primario.

Admite que «llevábamos años necesitando este frío» porque estas temperaturas tienen la capacidad de «paralizar» patógenos e insectos que son perjudiciales para animales y vegetales.

«Salvo algunos daños localizados, que lamentamos, a nivel general esta lluvia, nieve y frío vienen muy bien», ha reiterado.

En una línea similar, fuentes de UPA han explicado que el frío en enero es «normal» y «beneficioso» para el campo», los cultivos herbáceos se desarrollan adecuadamente, los frutales y el viñedo necesitan horas de frío justamente en estas semanas.

Además, algunos vectores que transmiten enfermedades se frenan gracias a las bajas temperaturas, una cuestión que preocupa especialmente al sector primario ante la propagación de enfermedades de sanidad animal y de plagas en los cultivos.

Para UPA, las precipitaciones de carácter torrencial que se han producido en las semanas previas, en el área mediterránea especialmente, «nos recuerda la importancia de mantener los suelos cubiertos» para evitar fenómenos de erosión, y tener en cuenta esta realidad en la planificación de infraestructuras hídricas.

Unión de Uniones, por su parte, ha añadido que por el momento no se han registrado daños en los cultivos por las heladas de estos días, ya que las temperaturas no han sido especialmente intensas.

En el caso de los cultivos leñosos, el frío incluso puede resultar beneficioso, ya que necesitan pasar un periodo de bajas temperaturas para completar correctamente su ciclo vegetativo y favorecer una buena brotación y orientación de la producción en la próxima campaña, ha añadido la organización.

Se trata de un frío normal para la época, ha apuntado, sin que por ahora se esté produciendo un impacto negativo en el campo ni una situación que pueda calificarse como excepcional.

Impacto de las heladas

No obstante, también hay preocupación por el impacto que hayan podido tener las heladas en los cultivos frutícolas del interior de Andalucía, como los naranjos del Valle del Guadalquivir.

Con todo, fuentes del Consorcio de Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) han confirmado a Efeagro que las temperaturas bajas y, especialmente la nieve, han sido positivas para el conjunto de los leñosos y para recargar los acuíferos y prevenir sequías.