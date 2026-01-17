Bruselas actualiza las medidas contra la gripe aviar tras 60 nuevos brotes

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Europea (CE) ha actualizado las medidas urgentes contra la gripe aviar de alta patogenicidad (GAAP) ante la existencia de 60 nuevos focos en granjas de aves de corral en España, Bélgica, Bulgaria, Chequia, Dinamarca, Alemania, Francia, Italia, Hungría, Países Bajos, Polonia, Portugal y Suecia. La Decisión de Ejecución 2026/107 que este miércoles recogía el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE) sustituye a la número 2025/2660 para actualizar las superficies de las zonas de protección y vigilancia marcadas en torno a las granjas afectadas, sobre todo en Bélgica, España y Suecia. En España, las zonas de protección y vigilancia delimitadas se centran ahora en torno a partes de las comarcas de Urgell (Tàrrega), Pla d»Urgell (Mollerussa), Garrigues (Borges Blanques) y Noguera, todas en la provincia de Lleida, tras la constatación de un nuevo caso. También se han modificado las zonas por un brote en aves de corral en la región belga de Flandes Occidental, dos brotes en aves de corral en las regiones búlgaras de Pazardzhik y Plovdiv, dos brotes en aves de corral en la región checa de Vysocina y un brote en aves de corral en la región danesa de Jutlandia Central. Y se han producido nueve brotes en aves de corral en los estados alemanes de Baden-Württemberg, Brandemburgo, Mecklemburgo-Pomerania Occidental, entre otros.