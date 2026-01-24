Los regantes de la Presa Cerrajera se suben a la agricultura del futuro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes de Presa Cerrajera ha comenzado la fase de ejecución de su ambicioso proyecto de modernización tecnológica. La entidad avanza ya en la instalación de las primeras soluciones digitales financiadas a través del PERTE de Digitalización del Ciclo del Agua, enmarcado en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia respaldado por los fondos europeos Next Generation.

Esta iniciativa, que cuenta con una inversión total de 306.910,51 euros, busca transformar la gestión hídrica en las más de 1.800 hectáreas que la comunidad gestiona en fincas agrarias de los municipios de Carrizo de la Ribera, Cimanes del Tejar, Santa Marina del Rey, Bustillo del Páramo y Huerga de Frailes.

El proyecto financiado supone un salto cualitativo hacia la denominada ‘Agricultura 4.0’, optimizando el riego en cultivos mayoritarios de la zona como el maíz y el cereal, según señala un comunicado.

Desde la Comunidad de Regantes de la Presa Cerrajera destacan que el objetivo primordial de estas inversiones es «contribuir a mejorar el conocimiento del uso del agua, para mejorar la eficiencia de su uso y minimizar el impacto del cambio climático». Asimismo, subrayan la importancia de este proceso para «ayudar en la transparencia en la gestión del agua y de la información disponible para las administraciones y usuarios», fomentando así una conciencia colectiva sobre el uso responsable de este recurso finito.

Tecnología sostenible

La subvención europea permitirá la implantación de un amplio catálogo de herramientas técnicas. Entre ellas destacan la instalación de sondas de humedad, sistemas de monitorización de calidad y volumen de agua de retornos a cauces superficiales, y sistemas de telegestión. Además, la inversión contempla la creación de una infraestructura digital que incluye un visor de mapas GIS, sistemas de soporte a la decisión y estudios de eficiencia energética.

El comunicado refiere que uno de los pilares estratégicos de esta modernización es la soberanía tecnológica. La entidad busca «fomentar la independencia de las comunidades de regantes frente a softwares cerrados, generando una plataforma que permita la toma de decisiones mediante el uso de datos provenientes de diferentes fuentes». Para asegurar la viabilidad a largo plazo, se apostará por un almacén de datos general y aplicaciones de código abierto que garanticen «la perdurabilidad de la inversión del PERTE y de la comunidad de regantes en el futuro».

Más allá de la mejora técnica, el proyecto tiene una clara vocación de protección del entorno. Según recoge el comunicado de prensa, estas ayudas pretenden contribuir al cumplimiento de los objetivos ambientales y la protección del dominio público hidráulico, buscando «minimizar los impactos de la agricultura sobre el medio hídrico y sobre el ciclo hidrológico en general, mejorando los procesos naturales asociados y la regeneración de los suelos».

Finalmente, la Comunidad de Regantes de la Presa Cerrajera resalta que esta apuesta por la innovación tecnológica en sus campos no solo optimiza el gasto energético y el uso del agua, sino que también tiene un impacto positivo en el mercado laboral local, al «conseguir generar empleo de alta cualificación técnica, invirtiendo en innovación y tecnología» dentro del sector primario de la provincia de León.