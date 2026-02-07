Cuarenta años de activismo agrario en León en un libro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Asaja ha presentado este miércoles en León el libro conmemorativo del cuadragésimo aniversario de la entidad en León, ‘Reivindicaciones y servicios para un campo moderno y tecnológico’, del secretario general de la organización en León, José Antonio Turrado, un periodo en el que la entidad ha desarrollado una intensa actividad en la provincia, con 179 movilizaciones y marcada en los últimos 15 años por «algunos fracasos y muchos éxitos».

Estas son algunas de las cuestiones que se recogen en el libro, centrado en la actividad agraria de la provincia leonesa y el papel desempeñado por Asaja, como principal organización agraria de León, durante el periodo comprendido entre 2010 y 2025. La etapa anterior, entre 1985 y 2010, se encuentra plasmada en otra publicación de la organización y del mismo autor, editada en 2010 bajo el título ‘El campo, los pueblos, las ideas, las reivindicaciones’.

Con un desarrollo cronológico de los principales acontecimientos agrarios a lo largo de 279 páginas, el libro, de gran formato, pastas duras y color, tiene una tirada de 3.000 ejemplares, todos ellos de distribución gratuita. No se ha recibido, para su edición y difusión, cantidad alguna de fondos públicos o mecenazgo de empresas o instituciones.

El periodo comprendido entre los años 2010 y 2025 se ha caracterizado por el impacto de crisis como la económica iniciada a finales de 2008, la del Covid-19, la guerra en Ucrania, las arancelarias, las derivadas de enfermedades que han azotado la cabaña ganadera, las climáticas como la gran sequía de 2017 o los «difíciles equilibrios» entre la agricultura y el medio ambiente.

Según ha explicado José Antonio Turrado, en este periodo se han vivido tres reformas de la Política Agraria Común (PAC) y se han iniciado las negociaciones de la que estará vigente en el periodo 2027-2033.

Asimismo, ha destacado que en esta etapa se han producido «claros avances» en materia de regadíos y en infraestructuras agrarias, teniendo especial protagonismo el desarrollo de Payuelos, la modernización de los regadíos del Páramo, la concentración parcelaria de Los Oteros o el inicio de concentraciones y modernización de regadíos en El Bierzo. El libro también recoge la neutralidad de Asaja en todos los procesos electorales llevados a cabo en los últimos 15 años, periodo en el que se produjo un cambio en el Gobierno de España, un gobierno de coalición del PP con Vox en Castilla y León y un cambio en la Diputación Provincial. Turrado ha defendido la «exquisita neutralidad» política de la organización, cuestión que no ha impedido que haya dejado de hacer propuestas en materia de política agraria, coincidiendo con cada uno de los comicios electorales.