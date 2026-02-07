Las lluvias dañan los cultivos agrícolas y la nueva campaña

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

El temporal de lluvias y viento está provocando daños en los cultivos y pone en riesgo las nuevas campañas agrícolas, en zonas de Castilla y León, Castilla-la Mancha, Andalucía, la Comunidad Valenciana, Extremadura y Aragón, según datos de la organización agraria Asaja. El impacto es «transversal sobre el sector agrario, con efectos que van más allá de daños puntuales y que comprometen la producción, la sanidad vegetal y animal, la viabilidad económica de las explotaciones y el cumplimiento de los compromisos de la Política Agraria Común (PAC)», según los datos facilitados a Efeagro por Asaja. Aunque en algunas zonas las lluvias tienen un efecto positivo sobre reservas hídricas y pastos, el balance general de Asaja es «negativo», especialmente en olivar, cereal y ganadería extensiva. «La reiteración de episodios extremos vuelve a poner de manifiesto la vulnerabilidad del sector agrario frente a fenómenos meteorológicos adversos, así como la necesidad de flexibilidades administrativas», dice Asaja.