Corral vincula aceptar el pacto de Mercosur a ciertos requisitos

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta la de Castilla y León, María González Corral.

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, María González Corral, ha asegurado que solo se podrá aceptar el acuerdo de Mercosur-UE si cumple unos determinados requisitos, en referencia al principio de reciprocidad y a la necesidad de reforzar los controles sobre los productos que llegan desde terceros países.

Así lo señaló durante su intervención en un encuentro con representantes del PP celebrado este miércoles en Ávila, que también ha contado con la participación de alcaldes y miembros del sector agrario en la provincia.

En este sentido, subrayó que la postura de los «populares» respecto al acuerdo comercial es «clara y rotunda», razón por la que ha incidido en que es imprescindible exigir «lo mismo a lo que aquí se produce que a lo que se produce allí y que se importa».

Precisamente, reclamó que se aumenten los controles en frontera y defendió la aplicación de principios de salvaguarda, que actúen de una manera preventiva, de una manera ágil, para evitar que los productores españoles compitan en desigualdad de condiciones.

La consejera vinculó esta postura a la defensa continuada del campo que, según señaló, ha realizado el Partido Popular y recordó que el diálogo con el sector ha permitido alcanzar acuerdos con los representantes del sector en el último año y medio, «algo que no se hizo en los dos años y medio anteriores».

En su intervención, repasó algunas de las actuaciones llevadas a cabo por parte de la Consejería ante distintas crisis sanitarias, como la EHE, la lengua azul, la gripe aviar, la peste porcina o la dermatosis.

En este contexto, señaló que el Partido Popular apostó por dar esas ayudas y que se destinaron 18 millones para ayudar a los ganaderos en Castilla y León.

En relación con la Política Agraria Común (PAC), defendió la necesidad de que tenga dos pilares, el mantenimiento de las ayudas que se dan en cada uno de ellos y que tenga el mismo presupuesto, y destacó el trabajo realizado para lograr «un consenso total y absoluto» en torno a esta posición.

La consejera también hizo referencia al proyecto de presupuestos autonómicos, que ha quedado paralizado, y manifestó su confianza en que «antes o después» se pongan en marcha, al considerar que incluía «numerosas medidas importantes para el sector agrario pensando en su futuro».

Miles de manifestantes, llegados de toda España, protestaron este miércols en la capital por la pérdida de rentabildad del sector primario y el cierre de las explotaciones.