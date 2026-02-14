Planas pide que se movilice la reserva de crisis agrícola tras las borrascas

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, anunció este jueves que ya se ha dirigido a la Comisión Europea para movilizar la llamada reserva de crisis agrícola, como respuesta a las consecuencias del tren de borrascas que ha afectado especialmente al sector primario. También el Consejo de Gobierno de la Junta ha declarado como excepcional la campaña agrícola 2025-2026 debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados desde el pasado mes de noviembr y que ha dejado nieve y abundantes lluvias y viento.

La declaración formal es un primer paso para la adopción de medidas acordes a las necesidades del sector agrario. En este sentido, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural analizará la existencia de «fenómeno meteorológico grave que afecte seriamente a la explotación», de acuerdo con la normativa europea, según informa a través de un comunicado.

De este modo, será posible implementar diversas acciones frente a los perjuicios y daños ocasionados por episodios de lluvias. Entre ellas, el establecimiento de excepciones al cumplimiento de los requisitos de la PAC.

La declaración de excepcionalidad de la actual campaña agrícola se produce tras los continuos episodios de lluvia registrados desde noviembre que han provocado efectos directos sobre las fincas de cultivo como la saturación del suelo; la imposibilidad de que la maquinaría pueda entrar en las parcelas; dificultadas para la realización de siembras, abonados y tratamientos; incremento del riesgo de compactación, o mayor incidencia de asfixia radicular, entre otros. «Es uno de los instrumentos de los que disponemos en situaciones como las que se nos han planteado. Me consta, ya se confirmará ulteriormente, que el comisario de Agricultura estará en Andalucía la semana que viene», ha dicho Planas en Moguer (Huelva), donde ha iniciado una visita a zonas afectadas por el temporal en esta comunidad.

El ministro ha detallado que el propósito de este despliegue es «ver básicamente lo que han producido estas borrascas que están sucediéndose de forma continuada y que han tenido consecuencias de daños para nuestro sector primario; sobre todo para nuestra agricultura, pero también para nuestra ganadería y también para la pesca y la acuicultura».

Planas ha incidido en que ante estas circunstancias lo más importante es «escuchar» a las organizaciones y a las cooperativas, para buscar soluciones conjuntas con la Junta de Andalucía y los ayuntamientos. «Aquí venimos a colaborar, a dar respuesta, a hablar y, sobre todo, a buscar respuestas concretas para apoyar al sector en toda la medida en que ello esté a nuestra disposición». Más allá del seguro agrario, que ha cifrado provisionalmente en unas 14.000 las hectáreas andaluzas afectadas —de un total de 22.000 a nivel nacional-, ha recordado que el Gobierno central prepara un plan de medidas de respuesta para compensar a agricultores y ganaderos y para reconstruir estructuras de producción y comercialización. «Es un instrumento muy importante para poder responder a circunstancias como las que se nos han planteado», ha remarcado, recordando que el Gobierno ya ha demostrado agilidad en el pasado abonando ayudas tras la dana o los incendios forestales. El ministro ha señalado que el tren de borrascas ha supuesto en el sur el triple de lluvia de lo habitual.