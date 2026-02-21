El Canal de Villadangos escenifica su apoyo al Páramo Bajo contra CHD

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Comunidad de Regantes del Canal de Villadangos ha escenificado un apoyo incondicional a sus homólogos del Páramo Bajo, en lo que supone una escalada de tensión contra la actual dirección de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD). El conflicto surge tras la decisión del organismo de cuenca de romper los compromisos históricos alcanzados hace más de tres décadas bajo la presidencia de José María de la Guía, alterando sustancialmente las reglas del juego para el regadío leonés.

En una reunión informativa celebrada en la Sede Social de Villadangos del Páramo, Herminio Medina detalló la gravedad de la situación actual. La controversia se centra en la intención de la CHD de repercutir íntegramente al Páramo Bajo tanto los gastos de mantenimiento como los de reposición de la elevación de Villalobar. Este cambio de criterio contraviene los acuerdos que permitieron, en su día, proyectar estas infraestructuras como viables para los agricultores de la zona.

Desde el punto de vista económico, los datos presentados durante el encuentro son alarmantes. Según la Comunidad de Villadangos, la aplicación de estos nuevos costes supondría un golpe letal para la rentabilidad de las explotaciones. Se advirtió que muchas de ellas perderían su viabilidad de forma inmediata, lo que derivaría en una consecuencia social crítica: el abandono del campo por parte de los jóvenes agricultores que, hasta ahora, habían encontrado en el regadío un motivo para permanecer en el medio rural.

La Junta de Gobierno del Canal de Villadangos no solo se ha solidarizado con la problemática, sino que ha denunciado una gestión deficiente por parte de la presidencia de la CHD. Los regantes critican una «inseguridad jurídica inexplicable» en los actos del organismo de cuenca, señalando que esta forma de proceder dificulta enormemente la gestión técnica y financiera de las comunidades y de todas las explotaciones que dependen de ellas.

El contexto de esta crisis pone de relieve la fragilidad del sector primario ante los cambios en la política hidráulica. Mientras que históricamente el regadío ha servido como freno a la despoblación en León, los regantes temen que la ruptura de los pactos que se sellaron hace 30 años se convierta en el detonante de un retroceso histórico para los pueblos de la comarca, dejando a los agricultores en una situación de vulnerabilidad administrativa y financiera.