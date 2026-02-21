Pablo Puerta, elegido nuevo consejero delegado de Azucarera

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

La empresa Azucarera, con plantas industriales en Toro y Miranda de Ebro, ha anunciado este miércoles, en un comunicado, la designación de Pablo Puerta como nuevo consejero delegado, en sustitución de Juan Luis Rivero, que dejará la compañía el próximo día 27.

Puerta es ingeniero industrial y ha desarrollado la mayor parte de su carrera profesional en puestos de gestión operativa dentro de Azucarera. En los últimos años ha ocupado en el Reino Unido el cargo de director de la cadena de suministro de British Sugar, empresa a la que Azucarera está vinculada a nivel corporativo, desde donde regresará ahora a España para asumir la dirección ejecutiva del grupo.

Por su parte, el actual consejero delegado, Juan Luis Rivero, dejará la compañía tras ejercer el cargo desde 2010. Azucarera ha explicado que este relevo «forma parte de un ajuste estratégico destinado a alinear el liderazgo de la compañía con el nuevo modelo de negocio y las necesidades futuras».

En el comunicado, la empresa ha destacado la labor de Rivero al frente de la organización: «Rivero ha conducido con solvencia Azucarera a lo largo de numerosos cambios. Su compromiso, resiliencia y apoyo incondicional al negocio son profundamente apreciados. El equipo fuerte y cohesionado que conforma hoy la organización, así como los valores, son un reflejo de la cultura que ha construido en este tiempo».

Azucarera es uno de los principales productores de azúcar en España y cuenta actualmente con tres fábricas en funcionamiento: Toro, Miranda de Ebro y Jerez de la Frontera. La compañía elabora azúcar a partir de remolacha y caña, además de otros productos derivados, y mantiene una estrecha relación con miles de agricultores, especialmente en el norte de España, a través de contratos de cultivo.

Azucarera forma parte del grupo Associated British Foods, uno de los mayores grupos agroalimentarios del mundo.