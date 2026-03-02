El Gobierno activa las expropiaciones de terrenos para ampliar el regadío de Payuelos

Publicado por EFE León Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado el proceso de expropiación de terrenos en los municipios leoneses de Castrotierra de Valmadrigal y Vallecillo para ejecutar el Proyecto Actualizado de Estación de Bombeo y Red de Riego del Sector XIV de la subzona de Payuelos, dentro de la zona regable del embalse de Riaño, según publica este lunes el Boletín Oficial del Estado (BOE).

La actuación supone un nuevo avance en la modernización del regadío en esta área, considerada clave para el desarrollo agrícola del este de León y parte de Valladolid. El proyecto fue aprobado el 12 de febrero y la apertura del expediente expropiatorio se autorizó al día siguiente.

Las obras están declaradas de utilidad pública y la ocupación de los terrenos es urgente, en línea con la planificación estatal para transformar la comarca en una zona de alto rendimiento agrícola.

Los propietarios afectados pueden presentar alegaciones con el fin de corregir posibles errores en la relación de fincas y consultar la documentación en los ayuntamientos implicados. La notificación se realizará también mediante anuncios individuales, publicaciones en prensa provincial y edictos municipales.

El Ministerio ha fijado un calendario para el levantamiento de las Actas Previas a la Ocupación, paso previo a la disponibilidad efectiva de los terrenos. En Vallecillo las comparecencias tendrán lugar los días 6, 7 y 8 de abril, mientras que en Castrotierra de Valmadrigal se celebrarán los días 8 y 9 de abril. Los propietarios deberán aportar la documentación acreditativa de la titularidad y podrán acudir acompañados de peritos o notarios.

El listado de terrenos afectados incluye más de un centenar de parcelas de regadío y secano, además de terrenos pertenecientes a ayuntamientos, juntas vecinales y administraciones públicas. Las superficies van desde pequeñas franjas hasta extensiones de varios miles de metros cuadrados.

La modernización del Sector XIV forma parte del despliegue final de infraestructuras necesarias para completar la transformación en regadío de la subzona de Payuelos, considerada uno de los proyectos estratégicos para mejorar la competitividad agrícola y frenar la despoblación en el medio rural leonés.