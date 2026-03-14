El 89% de los agricultores renovarán su seguro

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El 89% de los agricultores y ganaderos encuestados en el Índice de Calidad Percibida 2025 realizado por Agroseguro confirma su intención de renovar su póliza de seguro agrario en la próxima campaña, lo que representa 4 puntos porcentuales más que en 2024.

La encuesta, en la que han participado agricultores y ganaderos de todos los sectores productivos y de todas las comunidades autónomas, persigue evaluar aspectos concretos del seguro, como la cobertura o el precio, pero también la atención recibida tras enviar el parte de siniestro, la cuantía de la indemnización o la rapidez en el cobro. Los resultados obtenidos recalcan que la fidelidad al seguro de los ganaderos (94%) y los agricultores (88%) se apoya en «la necesidad de contar con un instrumento que les dé tranquilidad» ante la «posibilidad de perderlo todo».

En total, la nota media global que otorgan los asegurados obtiene un notable por quinto año consecutivo y se sitúa en un 7,2 sobre 10, la nota más alta desde 2019.

Destaca la satisfacción de los productores con la calidad de la información proporcionada, la atención telefónica recibida y la información que proporciona la página web de la Agrupación. Todos los colectivos afirman sentirse informados sobre la póliza, el siniestro y la tasación, con cifras de satisfacción superiores al 95%.