Las Opas, contra la subida del gasóleo

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Las organizaciones profesionales agrarias Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG han convocado una nueva movilización contra la «especulación» con el precio del gasóleo agrícola y de los fertilizantes el próximo miércoles 18 de marzo en Valladolid. Esta movilización conjunta de agricultores y ganaderos de Castilla y León constituye el segundo acto de protesta tras el acto que tuvo lugar el pasado martes ante el centro logístico de hidrocarburos de Exolum en Santovenia de Pisuerga.

Los líderes de las Opas han advertido de que las medidas de presión «no cesarán» hasta que se consigan respuestas «claras» por parte del Gobierno con el objetivo de frenar el incremento de los precios de los insumos.

El sector agrario señala que la actual subida de costes «carece de razones» que la justifiquen puesto que los operadores del mercado trabajan «con contratos a plazo y existencias con fecha de compra anterior» al inicio del conflicto en Oriente Medio.

Las organizaciones califican la situación de «afán especulativo» por parte de los operadores para obtener «beneficio del escenario de incertidumbre» en una época en la que el campo requiere «una máxima demanda de estos factores de producción». Ante esta coyuntura, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG reclaman que el Gobierno central apruebe «mecanismos de defensa de los profesionales del campo y establezca medidas que palíen las pérdidas económicas de las explotaciones agrarias y ganaderas».

La protesta comenzará en la Delegación del Gobierno a las 12.00 horas, punto desde el cual la marcha partirá hacia la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural con el acompañamiento simbólico de cuatro tractores. Al término de la marcha, los convocantes entregarán un escrito con sus demandas al delegado del Gobierno y a la consejera de Agricultura para que los responsables de las organizaciones atiendan después a los medios de comunicación.

Los precios, al detalle

El gasóleo agrícola, una pieza fundamental del sector primario que está bonificada en España, se ha encarecido más de un 20% en solo una semana, sujeto como está a las turbulencias del mercado energético por el conflicto en Oriente Medio, con Soria como la provincia donde se puede encontrar el precio más barato, por debajo del euro, y Zamora y Palencia donde está el más caro con casi a euro y medio.

Tras el inicio de la escalada bélica, el precio medio ponderado del gasóleo agrario en España se situaba el pasado lunes en 1,192 euros por litro, incluidos impuestos, un 22% más caro que el pasado 2 de marzo, según el último informe semanal de Energía del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (Mapa). El encarecimiento del barril de petróleo tras el inicio de la guerra en Irán el 28 de febrero, con el posterior bloqueo del tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, se ha traducido en subidas de los precios internacionales de los carburantes, gas natural y fertilizantes.

En España, el gasóleo agrícola o gasóleo B también se ha encarecido desde entonces, lo que ha levantado ya las protestas de productores, que tachan de «especulativo» su incremento.

El presidente del sector de Carburantes de Cooperativas Agro-alimentarias, Josep Lluis Escuer, ha señalado a Efeagro que la subida de precio a raíz del conflicto en Oriente Medio solo responde a la «gran especulación de las grandes empresas petroleras, que han querido hacer dinero fácil y sin ningún escrúpulo, aprovechando la coyuntura bélica». Su encarecimiento «no responde a una necesidad o emergencia, porque están garantizados el suministro y las reservas para tres meses», ha añadido. La importancia de este gasóleo profesional es tal para el campo que cada año se consumen cerca de 2.000 millones de litros, principalmente para tractores y motores de riego, según estimaciones de la organización agraria Coag. Además, es más barato que el tradicional: está sujeto a un retorno al agricultor de 63,71 euros por cada 1.000 litros del Impuesto Especial de Hidrocarburos.