Bruselas empodera a las mujeres del campo con una plataforma europea

Publicado por Agencias Bruselas / Madrid Creado: Actualizado:

La Comisión Europea anunció este miércoles la puesta en marcha de una plataforma diseñada para empoderar a las mujeres en la agricultura y promover la igualdad de oportunidades en las comunidades rurales. Con ello, Bruselas pretende aumentar la presencia de las mujeres en el sector agrario, donde siguen estando infrarrepresentadas, al gestionar solo el 32% de las explotaciones agrícolas debido a «obstáculos persistentes, como la desigualdad en el acceso a la tierra, la financiación y la formación». La nueva Plataforma de Mujeres en la Agricultura servirá, según el Ejecutivo comunitario, para ayudar a «aumentar la participación de las mujeres en la agricultura, fomentar la mentoría y compartir buenas prácticas». Su lanzamiento coincide con la declaración de 2026 como Año Internacional de la Mujer Agricultora por parte de las Naciones Unidas.

La actividad principal de este nuevo instrumento será la mentoría, indicó Bruselas, que precisó que las personas que actúen como mentoras «compartirán conocimientos prácticos, crearán una red para «desafiar los estereotipos, inspirarán a las jóvenes y normalizarán el liderazgo femenino en la agricultura». Con ello, se quiere mejorar el acceso a las oportunidades y garantizar que las contribuciones de las mujeres sean plenamente reconocidas.

Las interesadas que quieran formar parte de la plataforma deben residir en la UE y trabajar en la agricultura o en un sector relacionado y enviar su solicitud antes del 30 de abril de 2026. La Comisión recordó que está mejorando la recopilación de datos para tener en cuenta también la perspectiva de género y así mejorar la formulación de políticas. En 2024, 55.300 mujeres jóvenes recibieron apoyo para establecer sus negocios agrícolas y beneficiarse de ayudas adicionales a la renta.

El 8 de marzo se conmemoró el día internacional de la mujer, un día que coincidió con la declaración del Año Internacional de la Mujer Agricultora de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) para reconocer a las mujeres de este sector en el que son minoría.

En España sólo el 1,79 % de las mujeres que trabajan lo hacen en el campo, lo que significa un total de 187.000 de acuerdo a la Encuesta de Población Activa de 2025, que deja en 721.300 personas la fuerza laboral agraria.

La presidenta de Asociación de Mujeres de Cooperativas Agro-alimentarias de España, Amcae, Dolores Calvo, ha señalado a Efeagro que las mujeres del sector están logrando que «se reconozca su trabajo no solo en la tierra, donde siempre han estado, sino también en los espacios de decisión y liderazgo».

Calvo ha explicado que cada vez son más las mujeres cooperativistas que dan ese paso adelante para asumir responsabilidades y contribuir a marcar el rumbo.

La Federación Española de la Mujer Rural (Femur) ha reclamado que las políticas de igualdad tengan en cuenta la realidad específica de los pueblos porque «la igualdad real también debe llegar al medio rural». La presidenta de la asociación, Juana Borrego, ha advertido de que las mujeres rurales siguen afrontando dificultades añadidas por la falta de servicios básicos, así como la brecha laboral y salarial que persiste en el entorno rural y la situación de la violencia de género, pues el aislamiento y la escasez de recursos hacen que muchas «tengas más barreras para pedir ayuda».