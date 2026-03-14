La peste porcina llega a Barcelona y obliga a cerrar su pulmón verde

Publicado por Agencias Barcelona Creado: Actualizado:

El consejero de Agricultura de la Generalitat, Oscar Ordeig, confirmó este miércoles el primer caso de peste porcina africana detectado en el término municipal de Barcelona. Se trata de un hallazgo esperable, que entra dentro de la normalidad, aseguró Ordeig, pero que obliga a escalar las medidas de prevención. Sobre todo porque implica el cierre total del parque de Collserola, el gran pulmón verde de Barcelona, la mayor vía de escape los fines de semana para los 1,8 millones de habitantes de la capital catalana.

El consejero pidió «calma» y aseguró que tanto los vecinos como los trabajadores de la zona —con servicios como el parque de atracciones del Tibidabo y diversos negocios de restauración— podrán desplazarse. Los responsables de las consejerías de Agricultura e Interior estudian junto los ayuntamientos afectados y sus policías locales las medidas para cerrar los accesos al parque a partir de este jueves.

Ordeig señaló además que la llegada del virus a la zona del parque que linda con Barcelona «era esperable» tras los últimos hallazgos de jabalís infectados en los municipios vecinos de Sant Feliu de Llobregat y Sant Just Desvern. De hecho, el nuevo positivo ha sido hallado cerca del lugar en el que se encontró el último caso, en Sant Just. Algo que desde Agricultura señalan que demuestra que el cierre perimetral «está funcionando bien» y que los jabalís positivos «se desplazan poco».

Aún así, la Generalitat insiste en que «es muy importante la colaboración ciudadana» respetando las limitaciones de acceso al medio natural, «para mantener controlado el brote» de peste porcina. El último balance de la Generalitat, la semana pasada, sumó 21 nuevos positivos en jabalís, lo que eleva el total a 216 casos desde el primer positivo, del pasado noviembre. Otros 1.708 animales analizados en la zona de control de la enfermedad han resultado negativos.

Con la inclusión de Barcelona son diez los municipios en los que se han localizado ejemplares de jabalí positivos en peste porcina. Una lista que completan Cerdanyola, Sant Quirze, Sant Cugat, Rubí y Tarrasa en la comarca del Vallés y Molins de Rei, Sant Feliu y Sant Just Desvern en el Baix Llobregat. A estos municipios se suman otras ocho localidades incluidas en la zona de alto riesgo, en la que se aplican las restricciones decretadas por la Generalitat.

Se trata del cierre total de acceso al medio natural para personas y animales domésticos; la prohibición de las actividades de caza, excepto las organizadas para la contención de la enfermedad; prohibición de trabajos forestales, excepto los relacionados con la prevención de incendios; y prohibición de cualquier actividad rústica por motivos de bioseguridad. En esta área se han establecido además barreras físicas y químicas para limitar la movilidad de los jabalís y se han creado patrullas conjuntas de agentes rurales, mossos, Seprona y técnicos del Departamento de Agricultura de la Generalitat para controlar la población de cerdos salvajes.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, inició este juevessu visita a México, con una agenda en la que además de la apertura del mercado mexicano a los productos españoles, figura la búsqueda del levantamiento de la suspensión del Gobierno mexicano de las importaciones de carne de cerdo de España por el brote de peste porcina africana detectado a finales de 2025.