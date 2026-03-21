UCCL exige ampliar las zonas de vacunación frente a la dermatosis

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

UCCL a través de Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, ha reclamado al Mapa cambios en el enfoque de la gestión de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y ha propuesto ampliar las zonas de vacunación dados los nuevos focos en Aragón y ante la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas provoca que el riesgo ante la enfermedad sea mayor.

En el marco de una reunión del sector que ha mantenido con el equipo de Sanidad e Higiene Animal y Trazabilidad del Ministerio, y que UCCL venía reclamando, ha insistido en la necesidad de «implementar medidas que permitan erradicar la enfermedad sin llevarse por delante a las ganaderías afectadas, además de la necesidad de abordar las perspectivas de la evolución de la enfermedad a nivel estatal».

La organización ha manifestado que el hecho de que la enfermedad haya aparecido en una nueva Comunidad Autónoma, Aragón, debe suponer una nueva evaluación de la situación y la perspectiva frente a las zonas de vacunación consideradas hasta ahora. Así, reclama ampliar las zonas de vacunación de forma preventiva, dada la nueva situación, más allá de las anunciadas por el MAPA, como ha comunicado desde el primer momento, priorizando las reproductoras, ante la gravedad de la enfermedad.

Para la organización es «imprescindible» que desde todos los niveles se haga lo posible por finalizar inmediatamente la vacunación. Así explica que las temperaturas están en ascenso y preocupa cómo pueda ser la situación en primavera; con la salida a pastos o el ascenso a puertos, el riesgo aumenta».

Respecto a esto último, UCCL a través de Unión de Uniones ha reclamado asimismo soluciones para compatibilizar la vacunación con el ciclo productivo del ganado, en concreto, sobre la problemática que implica no poder vacunar terneros hasta los cuatro meses y la necesidad de subir a pastos en breve, un problema que se plantea en las zonas de vacunación frente a la enfermedad.

Desde UCCL se anima a la vacunación, «como beneficio para todo el sector, para frenar la enfermedad y evitar las medidas de restricción, pero sobre todo para el propio ganadero y su granja».

UCCL a través de Unión de Uniones insiste al Mapa la necesidad de abordar la DNC sin vaciados sanitarios que arrasan granjas, medios de vida y el sustento de familias enteras. En este sentido, no comprende que, en zonas donde la vacunación está prácticamente finalizada y se ha alcanzado la inmunidad de rebaño, la administración siga contemplando la posibilidad de vaciados sanitarios.

La organización está reclamando a todos los niveles, europeo, estatal y autonómico, que la normativa europea vaya a la par que la realidad. «tenemos que apostar por la rebaja de categorización, por medidas que permitan combatir la enfermedad, pero sin provocar un reguero de víctimas en forma de granjas cerradas y abandonadas a su suerte», apuntan.

En este sentido, ante un panorama donde es posible la aparición de un foco de DNC en distintas autonomías, UCCL reclama un mayor papel del MAPA, tanto en el apoyo a la vacunación, como en la articulación de medidas económicas suficientes para afrontar eventuales pérdidas provocadas por la enfermedad.

UCCL recuerda que la DNC no afecta a personas, ni por contacto con animales ni por ingestión.