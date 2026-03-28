Seis nuevos casos de peste porcina en Cataluña

Publicado por Agencias Lleida Creado: Actualizado:

El Departamento catalán de Agricultura ha detectado en la última semana seis nuevos casos positivos de peste porcina africana (PPA) en la zona de alto riesgo, en la provincia de Barcelona, lo que eleva a 238 los casos detectados desde el pasado mes de noviembre, según ha explicado el conseller Òscar Ordeig, este jueves en Tàrrega (Lleida).

Fuentes del sector sitúan tres nuevos casos positivos en Molins de Rei, uno en Sant Cugat del Vallès, otro en Rubí y uno en Barcelona.

Según los datos facilitados por Ordeig, en la última semana han capturado 397 jabalíes en el radio de 20 kilómetros desde el lugar en el que encontraron los primeros casos y las capturas se elevan a un total de 2.762.

Sobre el terreno siguen trabajando unos 800 efectivos, según el conseller, que ha detallado que en el plan de erradicación participan, además de agentes rurales y cazadores, tiradores de élite de los Mossos d’Equadra. Ordeig ha pedido la colaboración ciudadana para evitar que la enfermedad se extienda.