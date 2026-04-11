«Medidas urgentes» frente al impacto de la guerra

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

Los productores europeos, representados por el Comité de Organizaciones Agrarias y Cooperativas comunitarias (Copa-Cogeca), han pedido a la Comisión Europea una respuesta «urgente, fuerte y coordinada» ante el impacto de la crisis en Oriente Medio sobre el sector, a través de «todas las herramientas existentes» para asegurar la producción a corto y largo plazo.

En una carta dirigida a la presidenta del Ejecutivo comunitario, Ursula von der Leyen, los representantes del sector subrayan que, con dos conflictos importantes que afectan a Europa, «existe una clara necesidad de una respuesta europea urgente, fuerte y coordinada» y piden «acciones inmediatas concretas». Esas medidas, explican, deben asegurar la disponibilidad y los precios asequibles de los fertilizantes, así como un apoyo específico a la liquidez de las explotaciones agrícolas y las cooperativas agrícolas.

Piden además que siga adelante y se acelere el paquete de simplificación en la agricultura, que se garantice el acceso del sector a la energía y diversificar e impulsar el suministro energético. «Esperamos que la UE ponga a disposición todas las herramientas existentes para garantizar que la producción agrícola europea continúe a corto y medio plazo sin interrupciones», dijo Copa-Cogeca.

Además, los productores criticaron la respuesta dada este jueves por una funcionaria comunitaria a los eurodiputados de la comisión de Agricultura de la Eurocámara, en el marco de un debate sobre el impacto de la situación en Oriente Medio sobre el campo europeo.

Los diputados de los distintos grupos hicieron hincapié en la necesidad de que Bruselas no siga esperando y adopte ya medidas de ayuda. «Fue todo menos tranquilizadora», al «minimizar los impactos y no dar soluciones para la temporada de siembra de primavera (...). Incluso con una rápida desescalada, los efectos persistirán durante meses», indicó Copa-Cogeca a través de una red social.

Fertilizantes

Por su parte, Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, a través de una carta formal tanto a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen, como a la presidencia chipriota dirigida por Maria Panayiotou, ha puesto en evidencia los efectos que está teniendo en los fertilizantes el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC) y la necesidad de tomar medidas «urgentes» para paliar la situación, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria, que ya mostró su preocupación antes de la entrada en vigor de este mecanismo a finales de año, se reafirma en el impacto negativo que está teniendo para el sector en estos primeros meses, ya que los primeros datos disponibles revelan una reducción sustancial de las importaciones de fertilizantes de terceros países, acompañada de un incremento notable de los precios, lo que está repercutiendo directamente en los agricultores.

En un sector con márgenes tan reducidos como el agrario y con poca capacidad para trasladar estos incrementos a la cadena alimentaria y en un contexto de gran incertidumbre como el actual, Unión de Uniones insta a la Comisión a hacer un balance del impacto que está suponiendo este mecanismo y la adopción de medidas de alivio a corto plazo.

Por otra parte, también se ha dirigido al Ministerio de Agricultura y ha reclamado a Luis Planas que defienda al sector y se posicione, en el debate abierto que se está dando en el Consejo, juntos a esos estados miembro que estarían planteando medidas como la suspensión temporal del mecanismo o la adopción de compensaciones.