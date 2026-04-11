El riesgo de dermatosis bovina motiva una declaración institucional

Publicado por Agencias Valladolid Creado: Actualizado:

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la declaración consensuada con las organizaciones profesionales agrarias de la Comunidad y con Urcacyl, que recoge también las reivindicaciones de varias asociaciones ganaderas, ante el riesgo de entrada de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC).

La declaración institucional ha sido remitida por carta al Ministerio y reclama diferentes medidas para reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta con el objetivo de proteger la viabilidad de la cabaña bovina de Castilla y León, «la más importante de todo el país», recuerda la Consejería de Agricultura.

Entre las peticiones de Castilla y León está la revisión de la categorización de la Dermatosis Nodular Contagiosa dentro de la Lista A que establece la normativa europea que exige ahora la inmovilización y el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas.

En la declaración conjunta también solicitan la posibilidad de autorizar la vacunación preventiva con la ampliación de las zonas que se consideran de riesgo; la inclusión de la enfermedad como riesgo asegurable dentro del Sistema Nacional de Seguros Agrarios y el establecimiento de un baremo de indemnización uniforme para todo el país que refleje de forma adecuada el valor de los animales en el mercado. También se recoge la necesidad de establecer protocolos específicos de actuación ante distintos escenarios epidemiológicos «para disponer del mejor plan de contingencia que garantice una respuesta rápida y eficaz en caso de detectarse la enfermedad y así poder minimizar su impacto». Finalmente, los firmantes expresan su preocupación ante la situación que ha provocado la aparición de la DNC, tanto en el norte de España como en países del entorno, y consideran que la valoración por parte del Gobierno de estas medidas debe ser inaplazable y urgente. Agricultura ha precisado que la declaración institucional está abierta a la adhesión de las entidades que lo estimen oportuno.

Desde la Junta

La consejería ha recordado además que está desarrollando un plan preventivo y de refuerzo basado en tres ejes principales: la coordinación institucional y estratégica mediante reuniones con organizaciones agrarias, cooperativas, servicios veterinarios y otras consejerías; la formación e información, con cursos para personal técnico, veterinarios y ganaderos, junto a campañas divulgativas y materiales informativos para reforzar la concienciación y la bioseguridad y medidas operativas de prevención y preparación, que incluyen el refuerzo de controles oficiales y actuaciones en movimientos y concentraciones ganaderas. La Junta impulsa acciones formativas específicas como la jornada que se celebró el miércoles en la que participaron alrededor de 350 veterinarios de los ámbitos público y privado que tenía como objetivo reforzar sus conocimientos sobre la enfermedad, sus vías de transmisión y las claves para prevenir su aparición. También prevé volver a extender este refuerzo formativo al sector ganadero para completar las actuaciones de conocimiento y concienciación.