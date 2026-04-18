España pone fin al confinamiento de aves de corral al mejorar la gripe aviar

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha levantado por completo el confinamiento preventivo de las aves de corral que permanecía en vigor desde noviembre de 2025. La medida, publicada este jueves en el Boletín Oficial del Estado y con efecto inmediato, responde a la evolución favorable de la situación epidemiológica de la gripe aviar y a la previsión de un aumento de las temperaturas en las próximas semanas.

La decisión llega después de constatar la ausencia de casos recientes en aves silvestres, uno de los principales vectores de transmisión del virus. No obstante, el Ministerio ha subrayado que se mantendrán las herramientas de gestión del riesgo para seguir controlando la posible presencia del virus en el medio natural y evitar nuevos brotes.

España ha logrado contener la expansión de la influenza aviar tras meses de seguimiento continuo. Desde el 1 de julio de 2025 se han registrado 16 focos en granjas de producción, siendo el último el detectado el 13 de enero en la provincia de Lleida. Además, desde el 10 de febrero el país está reconocido como libre de gripe aviar de alta patogenicidad por la Organización Mundial de Sanidad Animal.

El confinamiento total de las aves criadas al aire libre se decretó el 13 de noviembre de 2025 como medida preventiva ante el incremento del riesgo de contagio, especialmente por el contacto con aves migratorias procedentes de zonas europeas con alta incidencia. Una semana antes ya se habían aplicado restricciones en áreas consideradas de especial riesgo, como humedales.

El pasado 1 de abril, el Ministerio dio un primer paso con el levantamiento parcial de estas limitaciones, aunque mantuvo medidas en 1.201 municipios de todas las comunidades autónomas, incluidas Ceuta y Melilla. Ahora, con la retirada total del confinamiento, las explotaciones avícolas recuperan su actividad habitual.

La decisión ha sido recibida con alivio por parte del sector. Desde la Asociación Española de Productores de Huevos, su directora, Mar Fernández, ha valorado positivamente que se considere que el riesgo ha disminuido, lo que aporta «cierta tranquilidad a los productores», aunque ha advertido de que no se debe bajar la guardia.

Fernández ha insistido en que la bioseguridad seguirá siendo un elemento clave para proteger a las aves y evitar nuevos episodios, tras una temporada marcada por la incertidumbre. En este sentido, ha destacado que la medida permitirá mejorar tanto la producción como el bienestar de los animales, especialmente en sistemas al aire libre como las granjas camperas o ecológicas.

Con el fin de las restricciones, las aves podrán volver a acceder a parques y corrales sin limitaciones, lo que también tendrá impacto en el consumidor, al favorecer la recuperación del suministro y consumo de huevos camperos y ecológicos.

A pesar del levantamiento del confinamiento, las autoridades recuerdan que la vigilancia debe continuar. El Ministerio ha reiterado que el virus no se transmite al ser humano a través del consumo de carne de ave cocinada, huevos o productos derivados, aunque recomienda evitar el contacto con aves que presenten síntomas o aparezcan muertas.