La subida del precio de los fertilizantes exige medidas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Congreso ha aprobado una Proposición No de Ley (PNL) del grupo Popular en la que pide al Gobierno que incremente y agilice las ayudas extraordinarias para los fertilizantes tras su encarecimiento por el conflicto en Oriente Medio.

El texto también reclama al Ejecutivo una reducción temporal de la fiscalidad, realizando un seguimiento de la evolución de sus precios y la disponibilidad de los mismos.

Además, el PP ve necesario apoyar a la industria nacional de fertilizantes para «salvaguardar la producción» y adoptar «con carácter urgente» medidas para reducir los costes energéticos y la disponibilidad de materia primas «para evitar la escasez».

El diputado popular Pedro Gallardo ha asegurado que el sector primario necesita respuestas «urgentes, eficaces y valientes» de un Gobierno al que, «una vez más, no se le espera».

Los populares han conseguido el visto bueno a otra de sus PNL, en concreto una sobre la autorización excepcional de fitosanitarios para el control del pulgón en los cultivos agrícolas.

La diputada del PP Maribel Sánchez la ha defendido porque el texto plantea «algo tan razonable como evaluar con urgencia autorizaciones excepcionales» cuando «no haya alternativas eficaces» a dicho producto.

La comisión también ha aprobado una PNL del grupo Mixto, con una aportación del PSOE, sobre fomento y fortalecimiento de las prácticas agroganaderas en la prevención de incendios.

La diputada del Mixto Martina Velarde ha defendido esta proposición porque «no actuar ahora» y «no reforzar lo público, no es sólo de negligentes sino asumir que los incendios seguirán arrasando territorios, economías y vidas».

El PSOE ha enriquecido la enmienda pidiendo al Gobierno que favorezca, en colaboración con las autonomías, el aprovechamiento de las prácticas agroganaderas sostenibles, incluida la ganadería extensiva, como instrumento de apoyo a la gestión del territorio y a la prevención de incendios rurales.

El PSOE también ha sacado adelante una PNL para el refuerzo de la coordinación institucional y de las herramientas disponibles frente al fuego bacteriano en frutales de pepita.

El diputado socialista Víctor Ruiz ha defendido esta propuesta que busca hacer frente a un «grave problema con difícil solución» pero que «precisa inexcusablemente de una mayor colaboración entre distintas administraciones».

En esta PNL, el grupo Socialista pide que se favorezca la difusión de recomendaciones operativas y criterios técnicos compartidos para mejorar una respuesta coordinada frente a la enfermedad.

Desde este grupo han conseguido igualmente aprobar una proposición para impulsar la dieta mediterránea y la mejora de la información alimentaria al consumidor. El PSOE reclama en esta iniciativa reforzar la promoción de alimentos frescos, potenciar la marca institucional «Alimentos de España» y defender en la UE un sistema armonizado de etiquetado nutricional. Por otro lado, han sido rechazadas una propuesta de VOX sobre defensa del olivar en el contexto de «sobreinstalación» de plantas de generación renovable; otra de Sumar sobre la creación de un banco de tierras estatal; y una tercera PNL del grupo Republicano relativa a Mercosur y contra los recortes de la PAC.