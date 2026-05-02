Impulso a las plantas de biogás y biometano

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La organización agraria Asaja ha valorado el importante número de empresas, de promotores, que han presentado proyectos de plantas de biogás en Castilla y León, en distintas fases administrativas para conseguir las licencias, para lo que ha pedido apoyo de las administraciones y que se acorten los plazos.

En un comunicado, Asaja ha sostenido que Castilla y León tiene un gran potencial para aplicar las propuestas de la comisión europea de impulso a biocombustibles y bioenergía, y ha recordado que la producción europea de biomasa, complementada con el biogás y el biometano, tienen un papel estratégico para sustituir la dependencia de combustibles fósiles importados, especialmente en sectores como el agrario, en los que la electrificación sigue siendo difícil.

«Estos proyectos, vinculados a explotaciones y cooperativas agrícolas y ganaderas, pueden reducir la dependencia del petróleo y a la vez generar ingresos adicionales para los agricultores y crear una nueva fuente de valor en el medio rural», ha analizado la organización agraria.

En ese sentido, ha defendido equilibrar con alternativas sostenibles el consumo energético para una comunidad autónoma con amplias superficies de cultivo cerealista y que es la mayor consumidora de carburantes del país.

La organización agraria ha valorado otro de los puntos contenidos en la comunicación de la CE, el referido a identificar alternativas a las materias primas fósiles para los fertilizantes y promover soluciones circulares de base biológica, a través de fórmulas que combinen la recuperación de nutrientes reciclados de origen agrario, como estiércoles, purines o restos de cosecha, entre otros.

Esas propuestas contribuirían a hacer más sostenible el sector agrario regional y a la vez contribuir a una transición energética eficiente.

No obstante, Asaja analiza que para ello es fundamental el compromiso coordinado de todas las administraciones (nacional, autonómica y local) para que se establezca una regulación clara, una planificación territorial adecuada que responda a las necesidades locales y contar con incentivos bien diseñados y que repercutan en el campo, además de promover modelos de participación activa del sector agrario.

Asaja ha valorado ese número de empresas, de promotores, que han presentado proyectos de plantas de biogás en Castilla y León, que tienen un interés estratégico, en el que está involucrado el sector primario, por lo que pide un «decidido apoyo de todas las administraciones implicadas y un acortamiento de los plazos para que se vayan convirtiendo en realidades lo antes posible».