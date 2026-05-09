Asaja celebra la suspensión temporal del IPP para el azúcar

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Asaja ha calificado de «muy positiva» la aprobación por parte de los Estados miembros de la propuesta de la Comisión Europea para suspender temporalmente el régimen de perfeccionamiento activo (IPP) en el sector del azúcar, una medida que responde a las reiteradas demandas del sector y al «intenso trabajo» de interlocución desarrollado en los últimos meses, según informa en un comunicado.

En concreto, la organización agraria ha recordado la gravedad de la situación a las autoridades nacionales y europeas, mediante el envío de diversas comunicaciones al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y a la Comisión Europea.

El uso creciente del IPP ha permitido la entrada masiva de azúcar de terceros países sin aranceles, alcanzando más del 70% de las importaciones de azúcar en bruto. Estas entradas, a precios del mercado mundial, fuertemente condicionados por ayudas públicas en países como Brasil, India o Tailandia, han generado una fuerte presión a la baja sobre los precios en la Unión Europea, afectando gravemente al mercado interior y a la rentabilidad de los productores.

Mercado distorsionado

La organización ha subrayado que esta distorsión del mercado podría estar afectando a los productores que sufren el cierre de fábricas y la cancelación de contratos por parte de Azucarera en Castilla y León, agravando la incertidumbre en el sector y poniendo en riesgo el futuro de numerosas explotaciones.

De esta forma, la suspensión del IPP durante 12 meses supone es un primer paso necesario para frenar esta dinámica y recuperar el equilibrio del mercado. No obstante, Asaja insiste en que esta medida debe ir acompañada de una revisión estructural del sistema que evite que estas distorsiones vuelvan a repetirse en el futuro.

Por último, desde la organización agraria han querido reconocer el trabajo que ha llevado a cabo el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en la defensa de los intereses del sector español, contribuyendo de esta forma a que esta decisión haya contado con el respaldo que necesitaba por parte del ámbito europeo.