El programa Extensión Agraria Digital supera las 240 formaciones en un año

Publicado por Redacción Valladolid Creado: Actualizado:

El programa Extensión Agraria Digital, impulsado por la Junta de Castilla y León para facilitar la transferencia de conocimiento innovador al sector agrario, ha superado las 240 actuaciones de formación y transferencia tecnológica en su primer año de actividad. La iniciativa, que facilita información técnica mediante jornadas tanto presenciales como online en temas que cuenten con utilidad práctica y aplicación directa en el campo, ha superado las 375.000 visualizaciones en sus contenidos digitales, además de cerca de 1.400 participantes en formación presencial, según ha afirmado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este primer año se han desarrollado un total de 59 talleres presenciales, dos de los cuales se están impartiendo en la actualidad, y el número de horas lectivas a través del aula virtual a nivel global ha alcanzado las 860, con una valoración por parte de sus participantes de 9 sobre 10. Asimismo, en los ‘webinars’ accesibles a través de la página oficial del programa, el número de cursos ha sumado un total de 184, con más de 7.700 visitantes únicos y 18.500 visualizaciones. Hay que agregar el contenido que el programa ha difundido mediante sus perfiles en las principales redes sociales, donde cuenta con una comunidad de cerca de 1.600 seguidores y ha alcanzado más de 357.000 visualizaciones y 10.000 interacciones.