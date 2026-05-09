Denuncian una brecha en el precio de la carne de cerdo

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (Coag) ha denunciado que los supermercados no trasladan al consumidor la caída del 29% del precio de la carne de cerdo en el campo, ya que el consumidor paga un 6,9% más, el precio más alto de la serie histórica analizada de los datos del Índice Precios Origen-Destino de los alimentos (IPOD).

En concreto, la organización agraria ha analizado la evolución de los precios de la carne de cerdo entre abril de 2024 y abril de 2026 y ha constatado una «brecha creciente e injustificada» entre lo que cobra el ganadero y lo que paga el consumidor final.

De esta forma, en abril de 2024, el precio en origen, es decir lo que recibía el ganadero por cada kilo de cerdo, era de 1,83 euros/kg. El precio en destino, lo que pagaba el consumidor en el supermercado, era de 6,45 euros/kg. La diferencia entre ambos, ascendía a 3,52 euros por kilo, con una diferencia porcentual entre el campo y la mesa del 252%.

Dos años después, en abril de este año, la organización alerta que la situación ha cambiado radicalmente y de forma opuesta para cada extremo de la cadena. Así, el ganadero cobra ahora 1,30 euros/kg, un 28,9% menos que en abril de 2024, mientras que el consumidor paga 6,90 euros/kg en el supermercado, un 6,9% más que hace dos años, el precio más alto registrado en toda la serie histórica analizada.

De esta forma, el diferencial entre granja y supermercado ha escalado hasta los 5,31 euros por kilo y el margen IPOD se sitúa en el 431%.

Sin traslado

Coag ha señalado que los datos evidencian que la bajada del precio en origen no se traslada en ningún momento al consumidor, sino todo lo contrario, mientras el ganadero venía sufriendo una caída continuada de sus ingresos a lo largo de 2025 y principios de 2026, el precio en el supermercado no solo se mantenía estable sino que seguía subiendo, marcando su máximo histórico en abril de 2026.

Más detalles

Así, esta evolución supone una transferencia neta de rentas desde el productor hacia la cadena de distribución e industria cárnica, ya que ni el ganadero mejora su posición, (que sigue cobrando por debajo de lo que cobraba hace dos años, con una subida de costes por el impacto de la Guerra en Irán), ni el consumidor se beneficia de una bajada de precios en origen que, según todos los parámetros del mercado, debería haberse trasladado al lineal.

En este contexto, Coag ha reclamado al Ministerio de Agricultura, en especial del Director General de Alimentación, José Miguel Herrero, la actualización y publicación de los estudios de cadena de valor y costes de los alimentos básicos más consumidos. «No es una petición menor. Es precisamente, una forma de fortalecer la transparencia desde lo público. Sin embargo, esos estudios dejaron de realizarse. Y con ello, el Estado dejó de ofrecer una referencia clara y accesible sobre cómo evolucionan los precios a lo largo de la cadena. Es una dejación de funciones negligente», ha remarcado el responsable de Cadena Alimentaria de COAG, Andoni García.

Nuevos mercados

El sector del cerdo de capa blanca sigue trabajando de la mano de las distintas administraciones para conseguir que más países acepten la regionalización de la peste porcina africana (PPA) en España y permitan así la entrada de productos desde todas las zonas del país no afectadas, según apunta EfeAgro. Fue uno de los asuntos que abordó el director general de la interprofesional del cerco de capa blanca (Interporc), Alberto Herranz, en un nuevo capítulo del pódcast de Efeagro Punto de Encuentro.

Japón y Filipinas son los dos principales mercados en los que tienen puesto el foco para que acepten esa regionalización, según indicó. Precisamente China centró otro de los ejes temáticos en esta entrega porque es el principal cliente para España y Herranz valora la buena sintonía que las autoridades de ese país tienen con España Se trata de que sigan la senda de China, un país que justo acordó la regionalización de la PPA con España unas semanas antes de la detección del primer focoEse pacto ha permitido salvar «más de 1.000 millones de euros», según ha recordado durante su participación en el pódcast. Mientras continúen apareciendo focos en jabalíes en Cataluña, el sector ganadero «no puede bajar la guardia» por lo que hay que «implementar y reforzar todas» las medidas de bioseguridad al alcance, subrayó.