León registra una nueva bajada del precio de la carne de vacuno

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

La sesión de la Lonja de León celebrada este miércoles ha registrado una nueva bajada en la carne de vacuno por la caída de la demanda interna que se nota más a finales de mes.

La Lonja ha explicado, a través de un comunicado, que se espera que la apertura de la exportación de ganado vivo hacia Líbano y Libia de cara a la Fiesta del Cordero, que se celebrará el 27 de mayo, absorba parte de la oferta, además se ha reactivado la venta de canales a Argelia, por lo que los precios podrían repuntar en próximas sesiones. Durante la sesión han dejado de cotizar tanto alfalfas como forrajes puesto que las abundantes lluvias acaecidas estos últimos días no han permitido las siegas que por fecha ya se tendrían que estar realizando; además se han repetido las cotizaciones del resto de productos en todas sus categorías.

Por otra parte, el mercado agropecuario leonés ha adelantado que la publicación de los últimos datos de la previsión de cosecha por parte de la Agencia de Agricultura de EEUU ha desata «una auténtica tormenta» en los futuros del trigo estadounidense y por extensión en el mercado europeo ya que se prevé una caída significativa de producción a nivel mundial de 24,8 millones de toneladas.

Un descenso de producción que afectará a los principales países exportadores, pero sobre todo en EEUU.