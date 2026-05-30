Mejoras de los seguros pecuarios para 2026

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Agroseguro ha presentado en una jornada divulgativa celebrada en Valladolid las novedades del Plan 2026 de seguros pecuarios entre las que destaca el incremento de las indemnizaciones por crías, la revisión de los valores de aseguramiento de los animales y la mejora de las indemnizaciones en las explotaciones cárnicas mediante una ampliación del rango de edad y una mejora de la compensación de los animales más longevos.

A esto ha añadido que se ha incorporado cobertura frente a neumonías en animales productivos y enterotoxemias en no productivos y que se elimina el periodo de carencia para los animales que proceden de centros de recría al regresar a la explotación de origen.

Agroseguro ha destacado por último que se incluye en las coberturas del seguro a los centros de testaje y se elimina la retirada y destrucción de animales muertos en la explotación como garantía adicional, aunque se podrá seguir contratando la cobertura de los gastos a través de la línea de seguro específica. En el caso del seguro de ganado vacuno de cebo, se incluye el ataque de animales salvajes dentro de la garantía básica mientras que en la garantía de mortalidad masiva se añade una nueva franquicia elegible del 50 por ciento.

Y respecto al seguro de ganado ovino y caprino, Agroseguro ha señalado que cuentan con «especial importancia» la inclusión de la peste en pequeños rumiantes en la garantía básica del seguro y la incorporación de la cobertura para la retirada de la leche ante sospecha de tembladera.

Por último, ha explicado que el nuevo plan cuenta con «algunas mejoras» en otros seguros, como los de equino y porcino.

La jornada contó con la asistencia de las entidades coaseguradoras y sus redes comerciales en Castilla y León. La directora del área de Producción y Marketing de Agroseguro, Silvia Marqués, ha destacado la buena evolución de la contratación de los seguros agrarios durante los últimos años, que alcanzó los 1.029 millones de euros en 2025, tercer año seguido por encima de 1.000 millones.

Por su parte, la siniestralidad cerró el año en 804 millones de euros, «la segunda cifra nominalmente más alta de la serie histórica del seguro agrario en España». Silvia Marqués ha destacado al respecto que Agroseguro ha mantenido «reducidos» plazos de pago (de media, 27 días desde la tasación), «lo que evidencia la agilidad y la eficiencia operativa de los equipos de trabajo de la Agrupación».

Por último, detalló algunas de las prioridades en las que se trabaja en 2026, en particular mejorar la implantación de los seguros ganaderos, donde ve «margen de mejora» fundamentalmente en ganado vacuno de carne».

A continuación, el director territorial de Agroseguro para Castilla y León, José Ignacio G. Barasoain, destacó que la contratación de los seguros agrarios mantiene una tendencia de crecimiento tanto a nivel nacional como en la Comunidad Autónoma con especial hincapié en que los seguros pecuarios «tienden a ser muy estables» en su contratación tras lo que ha destacado que las líneas de seguros correspondientes a vacuno están en un periodo de crecimiento.

Agroseguro ha recordado que los seguros ganaderos más contratados en Castilla y León son los de retirada y destrucción de animales muertos en la explotación y el de vacuno de reproducción y producción, «juntos suponen algo más del 90 por ciento de la prima de seguros pecuarios en la región durante el Plan anterior».

La clausura de la jornada contó con la participación del director general de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta, Rubén Serrano, reiteró el compromiso del Gobierno con el sistema de seguros agrarios «como herramienta fundamental para la gestión de los riesgos agropecuarios».

venio con Agroseguro para dotar con 315 millones el seguro agrario El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el convenio con la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro) para dotar con 315 millones de euros el plan del seguro agrario 2026.

El pasado 12 de mayo, el Consejo de Ministros autorizó la firma del convenio entre la Entidad Estatal de Seguros Agrarios (Enesa) y Agroseguro para la ejecución de plan, que cuenta con 45 líneas de seguro diferentes y nuevas coberturas como las ganaderas relacionadas con la dermatosis nodular contagiosa y la peste porcina africana.