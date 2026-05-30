El cereal afronta una campaña marcada por la caída de producción

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La proximidad del inicio de la campaña de cereal de invierno está generando un creciente nerviosismo en los mercados, una situación que ya se refleja en la evolución de los precios. El sector da prácticamente por hecho que la cosecha será negativa debido tanto a la reducción de superficie sembrada como al descenso de los rendimientos previstos.

En la provincia de León, las previsiones apuntan a una caída de producción superior al 40 % respecto a 2025. Según los datos manejados por la lonja, se pasará de 431.777 toneladas a 254.731 toneladas. Esta fuerte reducción se debe a una disminución del 25 % en la superficie sembrada y a un descenso de rendimientos del 30 % en secano y del 8 % en regadío.

La situación del mercado también se refleja en la cotización de los cereales. En la última sesión de la lonja de León se registraron subidas en todas las categorías, excepto en el centeno, que mantuvo precios. Además, el cereal en los puertos se encuentra actualmente más caro que en el interior, una anomalía que podría corregirse en las próximas semanas.

Por otro lado, el sector ganadero continúa atravesando dificultades. La carne de vacuno volvió a registrar una bajada de precios, acompañada también por descensos en los animales vivos. El mercado permanece pendiente de una posible reactivación de las exportaciones.