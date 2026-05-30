El cereal busca estrategias para frena las malas hierbas

Publicado por Redacción Salamanca Creado: Actualizado:

El control de malas hierbas se ha convertido en uno de los principales desafíos para el cereal debido al aumento de resistencias y a la «falta de moléculas» disponibles, así como a otros factores como la extensión de las labores de siembra directa o la menor rotación de cultivos, ha subrayado en el marco de la jornada el agricultor cerealista Antolín Bustos.

El cereal es un cultivo estratégico en esta comunidad, que se mantuvo en 2025 como la mayor productora de España, con una cosecha de 8,4 millones de toneladas y rendimientos medios de 4.600 kilos por hectárea, un 13 % más que la campaña anterior y un 32 % por encima de la media de los últimos cinco años, según datos de la la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León.

Entre las especies más problemáticas figuran el vallico (lolium) y el bromo, cuya proliferación puede afectar tanto al rendimiento como a la rentabilidad de las explotaciones, según ha explicado el agricultor y técnico Arturo Sánchez, quien las considera un «factor limitante» que, en altas proporciones, puede reducir la cosecha «prácticamente a cero».

El impacto económico varía según la presión de malas hierbas, con costes que, según Bustos, pueden oscilar, «entre 20 y 130 euros por hectárea» en función de la problemática de cada parcela.

Para hacer frente a esta situación, los técnicos han puesto el foco en las estrategias de preemergencia, es decir, tratamientos aplicados al suelo antes de la germinación de las malas hierbas.

Este tipo de estrategias son especialmente relevantes en zonas con alta presión de malas hierbas porque permiten actuar antes de que se desarrollen, así como reducir y evitar «los problemas de competencia” por recursos como el agua o los nutrientes.

El ensayo se ha desarrollado en una finca de cereal «diversa», con elevada presencia de vallico y bromo y suelos pedregosos con diferentes texturas, explica Bustos, también experto de Gowan

España y propietario de la parcela donde se han comparado distintas estrategias herbicidas en condiciones que reflejan «los mayores problemas de malas hierbas en Castilla y León» y que han permitido evaluar elementos como la fitotoxicidad.

Entre las estrategias analizadas se han incluido opciones con y sin Avadex Factor, un herbicida desarrollado por la compañía de fitosanitarios Gowan España y autorizado en el país en 2024.

En este sentido, Bustos ha subrayado que estos tratamientos deben integrarse en «una estrategia de combinación con otros productos», y ha incidido en la importancia de recurrir a estrategias complementarias y sinergias de productos para mejorar su eficacia.