UPA pide ayudas urgentes y una PAC más social ante el aumento de costes

Entre los costes que más han subido destaca el gasóleo.marcano pérez

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) ha reclamado apoyo urgente para el campo ante la crisis de costes además de una PAC más justa.

Así lo han trasladado miembros de la asociación como el secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, y el secretario nacional de UPA, Cristóbal Cano, en marco de la jornada informativa de ‘Ganadería y Gestión del Territorio’ celebrada en Salamanca.

El secretario general de UPA, Cristóbal Cano, ha advertido de la «situación tremendamente compleja» que atraviesan agricultores y ganaderos debido al encarecimiento de fertilizantes y combustibles.

En este sentido, Cano ha recordado que las recientes movilizaciones celebradas tanto en Valladolid como en Estrasburgo han estado motivadas por esta situación, llevadas a cabo para reclamar medidas urgentes ante el aumento de los costes de producción. Sobre el gasóleo agrícola, ha apuntado que «está en niveles absolutamente desorbitados», por lo que ha demandado ayudas directas tanto del Gobierno central como de la Junta de Castilla y León además de considerar virar hacia una estrategia que reduzca la dependencia exterior de fertilizantes nitrogenados.

En el caso de España, ha reclamado apostar por fertilizantes orgánicos elaborados a partir de residuos agrícolas y ganaderos como fórmula para generar empleo rural y reducir la dependencia de terceros países.

Durante su intervención, Cano también ha defendido un reparto en la PAC «más justo y social», orientando a esta a favorecer la agricultura y ganadería familiar frente a las grandes explotaciones y fondos de inversión.

Entre las medidas propuestas, ha expuesto límites máximos a las ayudas, criterios redistributivos y apoyos ligados a la sostenibilidad de las explotaciones familiares. Asimismo, sobre los acuerdos comerciales internacionales, el secretario nacional de UPA ha pedido que estos incluyan «cláusulas espejo», controles en frontera y mecanismos de salvaguarda que garanticen la reciprocidad con las producciones españolas.

Por su parte, el secretario regional de UPA Castilla y León, Aurelio González, ha reconocido «el sacrificio de los ganaderos» de la Comunidad para que sea la primera productora en valor de ganadería, con el 17% nacional en cuanto al valor ganadero.

Más durante los últimos años marcados por problemas sanitarios como la tuberculosis bovina y la EHE, especialmente en Salamanca.