Convocadas las ayudas para suscribir seguros agrarios

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La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado las subvenciones a la suscripción de pólizas de seguros agrarios, incluidos en los Planes Anuales de Seguros Agrarios Combinados, que contarán con una partida inicial de 15 millones de euros, montante que podría ampliarse, si las disponibilidades presupuestarias lo permiten, en una cuantía adicional de hasta un cien por cien, sin necesidad de nueva convocatoria, según figura en una orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).

Podrán ser beneficiarios personas físicas y jurídicas, sociedades civiles, comunidades de bienes y explotaciones de titularidad compartida, que siendo titulares de una explotación agraria en la Comunidad suscriban este tipo de pólizas con las entidades aseguradoras o agentes autorizados. La formalización de la póliza tendrá la consideración de solicitud de la subvención, siempre y cuando el periodo de suscripción esté comprendido entre el 1 de junio de 2026 y el 31 de mayo de 2027.