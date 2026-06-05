La alfalfa y los forrajes comienzan a cotizar con precios más altos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Las alfalfas y forrajes de la nueva campaña han comenzado a cotizar este miércoles en la Lonja de León a 195 euros la tonelada de alfalfa, la veza forrajera a 145 euros y el forraje a 115, superando ampliamente los precios de la pasada campaña que fueron extremadamente bajos debido a unas producciones récords, ha informado el mercado agropecuario leonés en un comunicado. «El tiempo seco y soleado está permitiendo completar sin sobresaltos la campaña de alfalfas y forrajes en la provincia de León que además dadas las circunstancias es de gran calidad», ha añadido la Lonja.

La superficie de alfalfa esta campaña es de 5.068 hectáreas en secano y 6.142 hectáreas en regadío, con un leve incremento respecto al año pasado y en veza forrajera de 9.397 hectáreas en secano y 2.838 hectáreas en regadío, también con un leve incremento sobre todo en secano.

En cuanto a los rendimientos, la Lonja ha explicado que se esperan más bajos que los de la pasada campaña que «fue excepcional», así la alfalfa de secano pasaría de 4.100 kilo por hectáreas a 3.000 y en regadío de 15.000 a 12.500 kilos; en cuanto a la veza forrajera la caída sería aún mayor, en secano se estima en 2.800 kilos la hectárea cuando en 2025 rondó los 6.000 kilos, y en regadío pasaría de 7.000 a 4.300 kilos. Se ha decidido dejar de cotizar la cebada debido al Comienzo de la cosecha.