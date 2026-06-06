El ministro Planas defiende la «prioridad europea» de España

Publicado por Agencias Madrid Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido esta semana la «prioridad europea» de España, durante el acto de celebración del cuadragésimo aniversario de la aplicación de la Política Agraria Común (PAC). Planas clausuró el acto celebrado en el ministerio que dirige, para conmemorar los 40 años de la aplicación de la PAC, al que asisteiron los representantes de la cadena alimentaria y de autoridades que han gestionado esta política durante esas cuatro décadas.

El titular de Agricultura reclamó, asimismo, que la PAC mantenga su identidad en el próximo presupuesto de la Unión Europea (UE) para 2028-2034 y tenga fondos adecuados, en el acto de celebración del cuadragésimo aniversario de su aplicación en España. Ante el «éxito» de esa política, dijo, «la auténtica prioridad es la prioridad europea de España».

«Cuando escucho que se forma un gobierno autonómico y se dice vamos a acabar con la opresión de Bruselas, yo me pregunto, visto todo lo que hemos hecho en estos 40 años en España, ¿qué significa eso? ¿Cuál es la lectura que se puede hacer de ello? Vamos a continuar trabajando, mal que le pese a algunos, en esa dirección», recalcó.

El titular de Agricultura ha reivindicado la continuidad de esa política específica, en contraste con la propuesta de la Comisión Europea (CE) que plantea diluir la PAC dentro de un megafondo junto con otras políticas como la pesca o cohesión.

Una propuesta, según Planas, que también amenaza con «renacionalizar» la PAC, mientras que España defiende que sea una política netamente europea.

En el período presupuestario actual España recibe 47.724 millones de euros de la PAC (2021-2027); esa política representa actualmente el 17 % de la renta de los agricultores y ganaderos mientras que hace 40 años suponía el 30 % de los ingresos.

Aparte, Planas mencionó que esta semana se cumplen ocho años de Gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez y apuntó que desde entonces el Ejecutivo «ha complementado» la PAC con 9.000 millones de euros en ayudas públicas, las últimas de ellas para paliar los daños de las borrascas o el conflicto bélico en Irán.

Los hitos de la PAC

Además, se ha presentado el documento ‘La Política Agraria Común: un triunfo de Europa, un triunfo para España’, que recoge los elementos nucleares de cada reforma, las grandes cifras del campo y los hitos de una política que ha dejado 200.000 millones de euros en estas cuatro décadas en España.

Como resumió en el arranque del acto la secretaria general de Recursos Agrarios y Seguridad Alimentaria, Ana Rodríguez, esta política ha permitido pasar de «una agricultura española de subsistencia al éxito».

El economista Juan Moscoso señaló que la agricultura es el sector económico estratégico de la UE que, 40 años después, recibe más fondos que la suma del resto de sectores. También animó al primario a «acompañar» a otros sectores en acuerdos «medidos», entre los que ha destacado el de Mercosur», e interpretar el «contexto tan complicado como el actual» para la UE por la situación geopolítica. La ex europarlamentaria Clara Aguilera subrayó la «revolución» que ha supuesto esta política para la agricultura, si bien lamentó que se ha legislado en la UE «muy de espaldas al sector», como en el caso del Pacto Verde.