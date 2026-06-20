UCCL pide poder desactivar los catalizadores por el riesgo de fuego

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) reclamó este viernes una revisión de la normativa que obliga al uso de catalizadores en la maquinaria agrícola, y solicitó al Ministerio de Industria que estudie la posibilidad de permitir su desactivación en determinadas circunstancias, especialmente en cosechadoras y durante episodios de altas temperaturas.

La organización trasladó esta petición durante una reunión mantenida recientemente con responsables ministeriales, en la que expuso los problemas que, a su juicio, generan estos dispositivos en el trabajo agrícola. Los catalizadores, según explicó, provocan pérdidas de potencia, averías y paradas frecuentes de la maquinaria, además de incrementar los costes derivados de su complejidad técnica.

UCCL alertó especialmente del riesgo de incendios asociado a estos sistemas, que pueden alcanzar temperaturas de hasta 600 grados. En el caso de las cosechadoras, advirtió de que el contacto con paja y restos vegetales favorece la propagación rápida del fuego.

La organización vinculó esta preocupación a la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales declarada en Castilla y León entre los días 20 y 23 de junio, en un contexto de temperaturas extremas.

También aseguró que no se opone al uso de tecnologías más eficientes desde el punto de vista medioambiental, pero defendió que también deben resultar eficaces para el trabajo diario de los agricultores, y denunció la escasez de mecánicos especializados en el medio rural para atender este tipo de maquinaria cuando requiere ajustes o reparaciones.

Además del riesgo de incendios, la organización agraria sostuvo que la problemática afecta también a la seguridad laboral, ya que cada año se producen accidentes relacionados con el uso de maquinaria agrícola. Por ello, advirtió de que muchos profesionales carecen de coberturas aseguradoras adecuadas para afrontar este tipo de situaciones.

Por ello, la organización insistió en que la maquinaria agrícola trabaja en condiciones distintas a las que presentan otros vehículos sometidos a la normativa de emisiones, y ha reclamado que se documenten estas circunstancias para estudiar posibles excepciones o adaptaciones regulatorias.